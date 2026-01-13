Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Καλάβρυτα: Έκρηξη σε μηχάνημα οξυγόνου σε οικία- Τραυματίστηκε 85χρονος

Καλάβρυτα: Έκρηξη σε μηχάνημα οξυγόνου σ...

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρίου

Έκρηξη σε μηχάνημα παροχής οξυγόνου σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης σε οικία στα Καλάβρυτα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 85χρονου άνδρα.
Στο σημείο έσπευσαν όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαβρύτων, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Καλαβρύτων, καθώς και συνεργείο της ΔΕΔΔΗΕ.
Στην οικία διέμεναν δύο άτομα. Ο τραυματισμένος υπέστη εγκαύματα και αρχικά διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρίου, σύμφωνα με το kalavrytanews.com.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο, ωστόσο φέρει εγκαύματα στη θωρακική χώρα.

Ειδήσεις Τώρα

Στην Κρήτη εθελοντές σε μια ύστατη προσπάθεια εντοπισμού του γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου

Με συλλαλητήριο και κλιμάκωση απαντούν οι αγρότες- Πανελλαδική σύσκεψη στον Παλαμά

Εξαφάνιση Λόρας: Νέα βίντεο με τις κινήσεις της 16χρονης στην Αθήνα- Η συνεργασία με τις γερμανικές Αρχές

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Καλάβρυτα Έκρηξη

Ειδήσεις