Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Δήμαρχος Καλαβρύτων Παναγιώτης (Τάκης) Νικολάου

Θλίψη σκόρπισε στην τοπική κοινωνία των Καλαβρύτων η είδηση του θανάτου του πρώην Δημάρχου Παναγιώτη (Τάκη) Νικολάου, μιας προσωπικότητας άρρηκτα συνδεδεμένης με την ιστορική μνήμη, τον πολιτισμό και την αυτοδιοικητική πορεία της περιοχής.

Ο Τάκης Νικολάου γεννήθηκε στα Καλάβρυτα το 1942, σε μια πολυμελή οικογένεια, και σε ηλικία μόλις δύο ετών βίωσε τη φρίκη του Ολοκαυτώματος των Καλαβρύτων. Σύμφωνα με το kalavrytanews.com υπήρξε ένα από τα παιδιά που σώθηκαν όταν οι μανάδες τους, εγκλωβισμένες στο φλεγόμενο Δημοτικό Σχολείο, τα πέταξαν από τα παράθυρα για να τα γλιτώσουν από τον θάνατο. Μετά από ημέρες αγωνίας, επανενώθηκε με την οικογένειά του, μεγαλώνοντας στη μεταπολεμική, ρημαγμένη πόλη.

Τα δύσκολα χρόνια της ανέχειας τον οδήγησαν στην Αθήνα, όπου εργάστηκε στη στοιχειοθεσία εφημερίδων, περιοδικών και βιβλίων. Η επαφή του με τον γραπτό λόγο καλλιέργησε την αγάπη του για τη λογοτεχνία και τη συγγραφή. Δημοσίευσε άρθρα, χρονογραφήματα και ποιήματα, ενώ έργα του συμπεριλήφθηκαν σε ανθολογίες. Υπήρξε συγγραφέας βιβλίων με θεματολογία κοινωνική, πολιτική και εκπαιδευτική, με το έργο του «Το μήνυμα του αιώνα» να γνωρίζει ιδιαίτερη απήχηση και να μεταφράζεται στα αγγλικά.

Μετά τη συνταξιοδότησή του επέστρεψε στα Καλάβρυτα, επιλέγοντας να προσφέρει ενεργά στον τόπο του μέσα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Υπηρέτησε ως Δήμαρχος Καλαβρύτων την περίοδο 1991–1994, με σταθερό γνώμονα τη μνήμη, την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καλαβρύτων.