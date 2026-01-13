Πάτρα: Θλίψη για τον θάνατο του μπασίστα Χαράλαμπου Παπασπυρόπουλου

Θλίψη στον μουσικό κόσμο της Πάτρας προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Χαράλαμπου Παπασπυρόπουλου, γνωστού και με το προσωνύμιο «Τούρκος», ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών.

Ο Χαράλαμπος Παπασπυρόπουλος υπήρξε ενεργό και αγαπητό μέλος της τοπικής μουσικής σκηνής, με πολυετή παρουσία σε μουσικά σχήματα της πόλης. Κατά τη διάρκεια της πορείας του συμμετείχε σε πολλά συγκροτήματα, παίζοντας μπάσο αλλά και βιόλα, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στη μουσική ζωή της Πάτρας.

Η απώλειά του σκόρπισε θλίψη σε φίλους, συνεργάτες και σε όσους τον γνώρισαν μέσα από τη μουσική του διαδρομή.