Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Θλίψη για τον θάνατο του μπασίστα Χαράλαμπου Παπασπυρόπουλου

Πάτρα: Θλίψη για τον θάνατο του μπασίστα...

Θλίψη στον μουσικό κόσμο

Θλίψη στον μουσικό κόσμο της Πάτρας προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Χαράλαμπου Παπασπυρόπουλου, γνωστού και με το προσωνύμιο «Τούρκος», ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών.

Ο Χαράλαμπος Παπασπυρόπουλος υπήρξε ενεργό και αγαπητό μέλος της τοπικής μουσικής σκηνής, με πολυετή παρουσία σε μουσικά σχήματα της πόλης. Κατά τη διάρκεια της πορείας του συμμετείχε σε πολλά συγκροτήματα, παίζοντας μπάσο αλλά και βιόλα, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στη μουσική ζωή της Πάτρας.

Η απώλειά του σκόρπισε θλίψη σε φίλους, συνεργάτες και σε όσους τον γνώρισαν μέσα από τη μουσική του διαδρομή.

Ειδήσεις Τώρα

Από τον Άραξο στο Παρίσι; Τι λέει στο thebest.gr η αερολιμενάρχης Ελένη Γιαννάκη

Πάτρα: Το Κομιτάτο ετοιμάζει τελετή αφής και λαμπαδηδρομία στο κέντρο λίγο πριν την Τελετή Έναρξης!

Επίθεση με drones σε ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πένθος Θάνατος

Ειδήσεις