Πέθανε σε ηλικία 31 ετών ο δημοσιογράφος Οδυσσέας Πάππος

Πέθανε σε ηλικία 31 ετών ο δημοσιογράφος της «Καθημερινής» Οδυσσέας Πάππος.

Τις τελευταίες ημέρες της ζωής του νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου γιατροί και νοσηλευτές αγωνίστηκαν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο Οδυσσέας Πάππος εργαζόταν στο τμήμα των διεθνών ειδήσεων της Καθημερινής τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ στο παρελθόν είχε εργαστεί και σε άλλα μεγάλα Μέσα.

Είχε σπουδάσει Φιλοσοφία στο Ρέθυμνο. Είχε παίξει στο «Φιλίζι», την ταινία μικρού μήκους του Φοίβου Κοντογιάννη, ενώ μετέφρασε το «Ο,τι μου κάνει κέφι» του Τζορτζ Οργουελ (εκδ. Μεταίχμιο) και το «Σχίζοντας τους αιθέρες» της Κέρι Γκρίνγουντ (εκδ. Κουκουβάγια).