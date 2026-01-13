Αγρότες και κτηνοτρόφοι Δυτικής Αχαΐας κατά συμμετεχόντων στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό

Ανακοίνωση με αιχμές κατά δύο συναδέλφων τους που συμμετείχαν στη συνάντηση αγροτών με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου εξέδωσαν ο Αγροτικός Σύλλογος Δήμου Αχαΐας και η Συντονιστική Επιτροπή Κτηνοτρόφων Δυτικής Αχαΐας.

Όπως αναφέρουν, η παρουσία των δύο μελών στη συγκεκριμένη συνάντηση έγινε χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση ή συνεννόηση, κατά παράβαση των συλλογικών αποφάσεων που είχαν ληφθεί από την έναρξη των κινητοποιήσεων. Οι δύο συμμετέχοντες κατηγορούνται ότι ενήργησαν μεμονωμένα και με κομματική υποκίνηση, αγνοώντας τη γραμμή που είχε αποφασιστεί από κοινού.

Οι αγροτικοί και κτηνοτροφικοί φορείς της Δυτικής Αχαΐας ξεκαθαρίζουν ότι οι συγκεκριμένοι δεν εκπροσωπούν τον αγροτικό κόσμο της περιοχής, δηλώνοντας ταυτόχρονα την πλήρη στήριξή τους στις αποφάσεις της πανελλαδικής συντονιστικής.

«Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν θα διασπαστούν όσο κι αν το επιχειρούν κυβερνητικοί χειρισμοί», τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, με τους φορείς να διαμηνύουν ότι παραμένουν ενωμένοι και αποφασισμένοι στον αγώνα για την επιβίωσή τους.