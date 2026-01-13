Τα σχολεία της περιφέρειά μας στο Πανεπιστήμιο Πατρών - Συνεργασία για νέες εμπειρίες μάθησης και άθλησης

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Πανεπιστήμιο Πατρών μεταξύ του Πρύτανη Χρήστου Μπούρα και του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Νίκου Δελέγκου με τη συμμετοχή των Αντιπρυτάνεων και Εκτελεστικού Δ/ντή, Αλμπάνη Λένα, Παναγιωτόπουλου Γιώργου και Ροδόπουλου Χαράλαμπου και των Διευθυντών Εκπαίδευσης του Νομού Αχαΐας, Παπατσίμπα Γιώργου και Κλάδη Νίκου, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συνεργασίας ανάμεσα στην ακαδημαϊκή και τη σχολική κοινότητα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Αυτό αναφέρει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου και συνεχίζει:



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναδείχθηκε η κοινή βούληση για τη δημιουργία ενός σταθερού και λειτουργικού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και των δομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διασύνδεση της σχολικής κοινότητας με το πανεπιστημιακό περιβάλλον, τόσο στο επίπεδο της παιδαγωγικής σχέσης όσο και στην καλλιέργεια της μαθητικής εξοικείωσης με την τριτοβάθμια εκπαίδευση.



Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκε εκτενώς η δυνατότητα αξιοποίησης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών από μαθητές/μαθήτριες σχολικών μονάδων της Αχαΐας αλλά και της περιφέρειας ευρύτερα, με στόχο την ενίσχυση της φυσικής αγωγής και άσκησης και της εξωσχολικής εκπαιδευτικής εμπειρίας. Επισημάνθηκε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών, ως δημόσιος θεσμός με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, μπορεί να λειτουργήσει ως ανοικτός χώρος μάθησης, πολιτισμού και άθλησης για τη νεολαία της περιοχής.



Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη διερεύνηση θεσμικών και λειτουργικών μηχανισμών που θα επιτρέψουν την οργανωμένη και ασφαλή πρόσβαση μαθητών στις υποδομές του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και στην ανάπτυξη κοινών δράσεων εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα. Η συνεργασία αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Πατρών και ενδυνάμωσης των δεσμών του με την τοπική κοινωνία και το εκπαιδευτικό σύστημα.

Δήλωση Πρύτανη Πανεπιστημίου Πατρών, κου Χρήστου Μπούρα



«Το Πανεπιστήμιο Πατρών, όπως αναφέρω σε κάθε ευκαιρία, δεν είναι ένας κλειστός ακαδημαϊκός χώρος αλλά ένας ζωντανός δημόσιος θεσμός στην υπηρεσία της κοινωνίας και της νέας γενιάς. Η σημερινή συνάντηση με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και τους Διευθυντές Εκπαίδευσης της Αχαΐας επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας επιλογή να οικοδομήσουμε ουσιαστικές γέφυρες ανάμεσα στη σχολική και την πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Η αξιοποίηση των αθλητικών μας εγκαταστάσεων από τους μαθητές αποτελεί μια επένδυση στην υγεία, την παιδεία και τη διαμόρφωση ενεργών και δημιουργικών πολιτών. Μέσα από οργανωμένες και ασφαλείς συνεργασίες, το Πανεπιστήμιο Πατρών μπορεί να προσφέρει στους νέους ανθρώπους όχι μόνο γνώση αλλά και βιωματικές εμπειρίες που ενισχύουν τη σχέση τους με τη μάθηση, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό».

Δήλωση Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, κου Νίκου Δελέγκου



«Συνεργαστήκαμε με τις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Πατρών για την ενίσχυση της αξιοποίησης των δυνατοτήτων του Πανεπιστημίου από το μαθητικό δυναμικό της Περιφέρειάς μας. Στόχος είναι οι μαθητές να έχουν την ευκαιρία να επισκέπτονται και να αξιοποιούν τους χώρους και τις υποδομές του Πανεπιστημίου, ενταγμένα στο πλαίσιο των εξωσχολικών τους δραστηριοτήτων.

Πέρα από τα ακαδημαϊκά τμήματα, τα μουσεία, τα εργαστήρια και τις βιβλιοθήκες που ήδη μπορούν να επισκέπτονται, από εδώ και στο εξής θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και σε οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί σύντομα και θα καλύπτει όλη την Περιφέρεια, προσφέροντας στα παιδιά μας νέες ευκαιρίες μάθησης, άθλησης και δημιουργικής απασχόλησης».

Δήλωση Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, κου Γιώργου Παπατσίμπα



«No one is an island» - «Κανείς από μόνος του δεν είναι νησί»

«Η συνεργασία και η εξωστρέφεια είναι απαραίτητα συστατικά για κάθε σύγχρονο Πανεπιστήμιο, το οποίο αναπνέει και ζει μέσα σε μία ζωντανή κοινότητα και σε έναν κόσμο που εναλλάσσεται με γοργό ρυθμό. Το Πανεπιστήμιο Πατρών προσκαλεί στους χώρους του τους μαθητές των σχολείων και ανοίγει τις πόρτες των αθλητικών του εγκαταστάσεων για αυτό τον σκοπό. Το πρόγραμμα «Πάμε Πανεπιστήμιο» διευρύνεται και επεκτείνεται».

Δήλωση Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, κου Νίκου Κλάδη



«Η σημερινή συνάντηση στο Πανεπιστήμιο Πατρών σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό βήμα για τη συγκρότηση μιας ενιαίας εκπαιδευτικής κουλτούρας, όπου το σχολείο και το Πανεπιστήμιο δεν λειτουργούν ως αποκομμένοι θεσμοί αλλά ως αλληλοτροφοδοτούμενα μέρη ενός κοινού δημόσιου χώρου μάθησης.

Η δυνατότητα αξιοποίησης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών από τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν αφορά μόνο την άσκηση αλλά αφορά τη βιωματική επαφή των παιδιών με ένα ιδιαίτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον, την καλλιέργεια θετικών στάσεων απέναντι στη γνώση και τη δημιουργία εμπειριών που συνδέουν την εκπαίδευση με τη χαρά, τη συνεργασία και τον πολιτισμό.

Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Αχαΐας στηρίζει έμπρακτα αυτή τη συνεργασία και εργάζεται συστηματικά ώστε να αποκτήσει μόνιμο, θεσμικό και παιδαγωγικά γόνιμο χαρακτήρα προς όφελος των μαθητών, των εκπαιδευτικών και της τοπικής κοινωνίας».