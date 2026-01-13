Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο συγγραφέας Λευτέρης Μαρινέλλης

Απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών και κηδεύθηκε στις 12 Ιανουαρίου και ώρα 12 στο Β΄Κοιμητήριο Πατρών ο εκπαιδευτικός και συγγραφέας Λευτέρης Μαρινέλλης , τακτικό μέλος της Εταιρείας Λογοτεχνών, γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του ο Λεωνίδας Μαργαρίτης, Πρόεδρος της Εταιρείας.



Ο Λευτέρης Χρ. Μαρινέλλης γεννήθηκε στην Πάτρα το 1934 από γονείς φερμένους εδώ από τη Μικρασία το 1922. Στην Πάτρα τελείωσε Δημοτικό και Γυμνάσιο.

Μετά τις εγκύκλιες σπουδές, που έλαβε εργαζόμενος, το 1955 μετά από εισαγωγικές εξετάσεις μπήκε την Παιδαγωγική Ακαδημία Λαμίας, την οποία τελείωσε το 1957 .

Εργάστηκε ως δάσκαλος στην ιδιωτική και δημόσια εκπαίδευση από το 1958 μέχρι το 1990.

Υπηρέτησε την Αθήνα και στο Νομό Αχαΐας.



Το 1976 έλαβε πτυχίο Πολιτικών Επιστημών από το Πάντειο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και το 1985 έλαβε πτυχίο της Σχολή Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης Πατρών.

Έχει γράψει ένδεκα βιβλία με λαογραφικά θέματα, θέματα τοπικής ιστορίας και παιδαγωγικής. Από αυτά, τέσσερα έχουν κυκλοφορήσει σε δεύτερη έκδοση και ένα σε τρίτη ανατύπωση. Μένει με την οικογένειά του στην Πάτρα.



Ο συγγραφέας-ερευνητής Λευτέρης Μαρινέλλης ύστερα από πολύχρονη και πολύκοπη έρευνα και μελέτη έχει κυκλοφορήσει ως τώρα τα εξής έργα του:

-Γέννηση-Γάμος-Θάνατος στο Σούλι Πατρών Αθήνα 1978

- «Ιστορικά και Λαογραφικά Σουλίου Πατρών» Πάτρα 1985.

-«Στα προσφυγικά της Πάτρας τη δεκαετία του 40».Έκδοση του Παμμικρασιατικού Συνδέσμου Πατρών-Πάτρα 1993.

-«Τα Ελληνόπουλα στους Εθνικούς Αγώνες» Έκδοση Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου Πατρών Πάτρα 1994

- «Παναγία η Γεροκομίτισσα, ιστορικό Μοναστήρι της Πάτρας» Έκδοση Ιεράς Μονής Γεροκομιού 1995,

-«Η Ζουμπάτα στα χρόνια της Κλεφτουριάς» Έκδοση Ι. Ν. Αγίου Νεκταρίου Πατρών. Πάτρα 1996

-«1922.Οι πρόσφυγες στην Πάτρα»Εκδοση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαϊας. Πάτρα 2000.

-«Περάσαμε κάβους πολλούς…| Πάτρα 2012

-«Πολυτεκνικό Κίνημα Πατρών» Έκδοση της Πολυτεκνικής Οργάνωσης Πατρών Πάτρα 1998