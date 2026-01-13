Δίκη Novartis: Ένοχοι οι «Μάξ. Σαράφης» και «Αικ. Κελέση» από το εφετείο

Ένοχοι κηρύχθηκαν οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες για την υπόθεση Novartis από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Τους χορηγήθηκε ελαφρυντικό.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών κήρυξε ενόχους για τις πράξεις της ψευδούς καταμήνυσης και της ψευδούς κατάθεσης τους δύο κατηγορούμενους, οι καταθέσεις των οποίων είχαν συμβάλει στην διερεύνηση της ενδεχόμενης εμπλοκής πολιτικών προσώπων στην υπόθεση.

Ειδικότερα, ο πρώην προστατευόμενος μάρτυρας με την κωδική ονομασία «Μάξιμος Σαράφης» καταδικάστηκε για δύο πράξεις που του έχουν αποδοθεί. Αντίστοιχα, η πρώην προστατευόμενη μάρτυρας με την ονομασία «Αικατερίνη Κελέση» κρίθηκε ενοχη πράξεις που σχετίζονται με τον Αδ, Γεωργιαδη, το Γ. Στουρνάρα, τον Αντ. Σαμαρά και τον Ανδρ. Λοβερδο, εκτός τριών πράξεων που παραγράφηκαν.

Το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό του σύννομο βίου για τους δύο καταδικασθέντες.

Να σημειωθεί ότι πριν μερικές ημέρες η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την ενοχή τους για τα δύο πλημμελήματα κάνοντας λόγο για «δολοφονία χαρακτήρων» πολιτικών προσώπων, υποστηρίζοντας ότι «δεν προέκυψε «κανένα αποδεικτικό μέσο που να αφορά σε χρηματισμό πολιτικού προσώπου».