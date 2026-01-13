Ανδρέας Φούρας - Η απάντησή του για το κόμμα Καρυστιανού: «Καμία σχέση με νέο κόμμα ή πολιτικά σενάρια»

Κατηγορηματική απάντηση στα σενάρια που τον ήθελαν να ετοιμάζεται για πολιτική επιστροφή ή ακόμη και να εντάσσεται στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού δίνει ο Ανδρέας Φούρας, μέσω δημόσιας ανάρτησής του.

Ο κ. Φούρας κάνει λόγο για ανυπόστατες φήμες, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία βάση στα όσα ακούγονται τις τελευταίες ημέρες. «Ακούγεται αυτές τις ημέρες πως είμαι έτοιμος για νέο κόμμα. Σοβαρευτείτε. Τίποτα πιο ανακριβές», τονίζει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι όσοι τον γνωρίζουν προσωπικά δεν έδωσαν καμία σημασία στις σχετικές πληροφορίες.

Στην ίδια ανάρτηση σημειώνει ότι το «τρολάρισμα», όπως το χαρακτηρίζει, συνεχίστηκε ακόμη και σε τηλεοπτική εκπομπή, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι σήμερα, 12 Ιανουαρίου 2026, η εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου αναπαρήγαγε την ίδια ανυπόστατη πληροφορία.

Ο Ανδρέας Φούρας υπενθυμίζει ότι έχει αποσυρθεί από την πρώτη γραμμή της πολιτικής από το 2010, ξεκαθαρίζοντας πως έκτοτε δεν έχει καμία ενεργή πολιτική φιλοδοξία. Παράλληλα, δηλώνει με σαφήνεια την πολιτική του ταυτότητα, σημειώνοντας πως παραμένει «νοσταλγός αλλά και πεισματάρης ΠΑΣΟΚΟΣ».