Ιράν: Σχεδόν 650 οι νεκροί διαδηλωτές, πάνω από 10.600 συλλήψεις

Στην αντεπίθεση η Ευρώπη

Την απαγόρευση εισόδου σε όλους τους διπλωμάτες και εκπροσώπους του Ιράν στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανακοίνωσε η πρόεδρος του σώματος, Ρομπέρτα Μετσόλα, μετά τη θανατηφόρα καταστολή των διαδηλώσεων από την Τεχεράνη. Παράλληλα, για τουλάχιστον 648 θανάτους διαδηλωτών και πάνω από 10.600 συλλήψειςκάνουν λόγο ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ρομπέρτα Μετσόλα δήλωσε πως: «Δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι δε συμβαίνει τίποτα. Καθώς ο γενναίος λαός του Ιράνσυνεχίζει να υπερασπίζεται τα δικαιώματά του και την ελευθερία του, σήμερα έλαβα την απόφαση να απαγορεύσω σε όλο το διπλωματικό προσωπικό και σε οποιονδήποτε άλλο εκπρόσωπο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν την είσοδο σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό το Σώμα δε θα βοηθήσει στη νομιμοποίηση αυτού του καθεστώτος που έχει συντηρηθεί μέσω βασανιστηρίων, καταστολής και δολοφονιών».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">It cannot be business as usual.<br><br>As the brave people of Iran continue to stand up for their rights and their liberty, today I have taken the decision to ban all diplomatic staff and any other representatives of the Islamic Republic of Iran from all European Parliament premises.…</p>— Roberta Metsola (@EP_President) <a href="https://twitter.com/EP_President/status/2010727755688620186?ref_src=twsrc%5Etfw">January 12, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Την ίδια ώρα, το Ιράν κάλεσε διπλωμάτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Βρετανίας για να διαμαρτυρηθεί. Το ιρανικό ΥΠΕΞ προέβαλε στους διπλωμάτες ένα βίντεο με τις ζημιές που προκλήθηκαν από τους «ταραξίες» και τους ενημέρωσε πως οι κυβερνήσεις τους θα πρέπει να «αποσύρουν τις επίσημες δηλώσεις υποστήριξης των διαδηλωτών», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωση που επικαλέστηκε η κρατική τηλεόραση. Σε απάντηση της διεθνούς κατακραυγής κατά της καταστολής των διαδηλώσεων από το ιρανικό καθεστώς, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης προβάλλουν όλη μέρα σκηνές μαζικών φιλοκυβερνητικών διαδηλώσεων σε διάφορες ιρανικές πόλεις.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING <br><br>Helicopter footage shows thousands of people gathered for a pro-government rally in Tehran <a href="https://t.co/WdJRCn0sV3">pic.twitter.com/WdJRCn0sV3</a></p>— Iran Observer (@IranObserver0) <a href="https://twitter.com/IranObserver0/status/2010699963467026684?ref_src=twsrc%5Etfw">January 12, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Στο Ιράν εξακολουθεί να υπάρχει διακοπή του διαδικτύου για πάνω από τρεις ημέρες, επομένως ελάχιστα από αυτά που αναφέρονται στα κρατικά μέσα ενημέρωσης μπορούν να επαληθευτούν άμεσα. Ωστόσο, τα κυβερνητικά κανάλια φαίνεται να δείχνουν χιλιάδες υποστηρικτές του καθεστώτος σε πορείες και διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης μιας πολυπληθούς στην Τεχεράνη. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, εμφανίστηκε να χαιρετά και να διαδηλώνει μαζί τους. Δήλωσε ότι είναι «έτοιμος να ακούσει» τους διαδηλωτές για τις οικονομικές ανησυχίες τους, αλλά προειδοποίησε επίσης για «τρομοκρατικά στοιχεία» στο κίνημα. Οι διαδηλώσεις της Δευτέρας (12/1) θεωρούνται ως κυβερνητική πρωτοβουλία για την προσπάθεια ανάκτησης του ελέγχου των δρόμων και της πολιτικής αφήγησης. Τραμπ: Εξετάζονται ισχυρές επιλογές Ο Ντόναλντ Τραμπ δε θα μπορούσε να είναι απών από τις εξελίξεις, πόσω μάλλον από τη στιγμή που στο ξεκίνημα της εξέγερσης είχε απειλήσει το Ιράν ότι δε θα επιτρέψει να δολοφονηθούν αθώοι άνθρωποι. Χθες, Κυριακή (11/1), δήλωσε ότι Ιρανοί ηγέτες επικοινώνησαν με την κυβέρνησή του για να «διαπραγματευτούν», μετά τις απειλές του να διατάξει στρατιωτική επιχείρηση. «Οι Ιρανοί ηγέτες τηλεφώνησαν προχθές Σάββατο. Θέλουν να διαπραγματευθούν και είμαστε σε προετοιμασία για συνάντηση», είπε σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε πως «ίσως χρειαστεί να αναλάβουμε δράση πριν από τυχόν συνάντηση». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξετάζουν «πολύ δυνατές επιλογές» όσον αφορά το Ιράν, που «έχει αρχίσει να ξεπερνά τις κόκκινες γραμμές της Ουάσινγκτον». «Εξετάζουμε το ζήτημα πολύ σοβαρά. Ο στρατός εξετάζει το ζήτημα, και μελετάμε πολύ δυνατές επιλογές. Θα πάρουμε απόφαση», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν πάνω στο αεροσκάφος του. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα αποτροπής, λέγοντας: «Αν το Ιράν χτυπήσει βάσεις μας στην περιοχή, θα το χτυπήσουμε σκληρότερα από ποτέ». Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με ανώτερους συμβούλους την Τρίτη (13/1) για να συζητήσουν την επιλογή στάσης όπως δήλωσε αξιωματούχος των ΗΠΑ στο Reuters. Η φοιτήτρια που δολοφονήθηκε με μια σφαίρα στο κεφάλι

Δεκατέσσερις μήνες πριν, αρχές Νοεμβρίου του 2024, η Αχόο Νταριάι, μια διδακτορική φοιτήτρια Γαλλικής Λογοτεχνίας, όρθωνε το ανάστημά της κάνοντας κάτι αδιανόητο σε μια χώρα όπως το Ιράν. Όταν οι δυνάμεις καταστολής της έσκισαν τα ρούχα επειδή δε φορούσε χιτζάμπ, έβγαλε τα υπόλοιπα και έμεινε με τα εσώρουχα. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο έκαναν τον γύρο του κόσμου και η 30χρονη έγινε σύμβολο αντίστασης. Συνελήφθη, οδηγήθηκε σε ψυχιατρείο, με την αιτιολογία ότι αντιμετωπίζει ψυχικά προβλήματα, αλλά έζησε.

Η Ρομπίνα Αμινιάν, ένα νέο σύμβολο αντίστασης για την εξεγερμένη νεολαία του Ιράν, δεν είχε την ίδια τύχη. Φοιτήτρια Σχεδίου Μόδας, η κουρδικής καταγωγής 23χρονη βγήκε την περασμένη Πέμπτη (8/1) από το Πανεπιστήμιο και το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να ενωθεί με άλλους φοιτητές που διαδήλωναν στο κέντρο της Τεχεράνης. Δε φοβήθηκε την καταστολή και την ακραία βία και το πλήρωσε με τη ζωή της. Άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας την πυροβόλησαν πισώπλατα και η σφαίρα τη χτύπησε στο κεφάλι.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">A video of Rubina Aminian, one of those killed during Iran’s nationwide protests. Rubina Aminian, 23, a student of textile and fashion design at Shariati Technical College in Tehran, was killed on the evening of Thursday, January 8, after leaving the college and joining protest… <a href="https://t.co/EdOMitKoOF">pic.twitter.com/EdOMitKoOF</a></p>— Iran Human Rights (IHRNGO) (@IHRights) <a href="https://twitter.com/IHRights/status/2010341239044927494?ref_src=twsrc%5Etfw">January 11, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>