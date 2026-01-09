Στο έλεος της κακοκαιρίας «Goretti» Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία, Ολλανδία - Στο σκοτάδι χιλιάδες νοικοκυριά

Η καταιγίδα Goretti σαρώνει Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία και Ολλανδία.

Χιλιάδες νοικοκυριά βυθίστηκαν στο σκοτάδι, αεροπλάνα καθηλώθηκαν και προβλήματα καταγράφηκαν στα δρομολόγια των τρένων, καθώς η καταιγίδα σάρωσε, συνοδευόμενη από θυελλώδεις ανέμους και σφοδρές χιονοπτώσεις, τη βόρεια Ευρώπη.

Η καταιγίδα έπληξε τη Βρετανία χθες Πέμπτη προτού μετακινηθεί προς τα ανατολικά, στην ηπειρωτική Ευρώπη. Στη χιονισμένη Γερμανία, η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων έκανε λόγο για ένα από τα σφοδρότερα μετεωρολογικά γεγονότα των τελευταίων ετών.

Περίπου 380.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Γαλλία,ιδίως στη Νορμανδία και τη Βρετάνη, αν και το μεσημέρι τοπική ώρα η ηλεκτροδότηση είχε αποκατασταθεί σε περίπου 60.000, την ώρα που 60.000 σπίτια στη Σκωτία και την κεντρική Αγγλία είχαν την ίδια τύχη.

Ακυρώσεις πτήσεων

Στην Ολλανδία, πτήσεις ακυρώθηκαν εξαιτίας των σφοδρών χιονοπτώσεων.

Άνεμοι ταχύτητας άνω των 150 χιλιομέτρων την ώρα σάρωσαν τη νύχτα την περιοχή της Μάγχης, στη βορειοδυτική Γαλλία, με ένα ρεκόρ 213 χιλιομέτρων την ώρα να καταγράφεται στο Μπαρφλέρ, αναγκάζοντας τη σιδηροδρομική εταιρεία SNCF να αναστείλει τα δρομολόγια μεταξύ Παρισιού και Νορμανδίας.

Την ίδια ώρα, η κρατική εταιρεία ενέργειας της Γαλλίας EDF ανακοίνωσε πως εξαιτίας της καταιγίδας Γκορέτι δύο αντιδραστήρες χρειάστηκε να τεθούν εκτός σύνδεσης στον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό του Φλαμανβίλ, αφού προέκυψε πρόβλημα σε μια γραμμή υψηλής τάσης, την ώρα που στέγες ξεκόλλησαν και δέντρα ξεριζώθηκαν.

Στα Δυτικά Μίντλαντς της Αγγλίας, ορισμένα δρομολόγια τρένων ανεστάλησαν, καθώς ένα πυκνό στρώμα χιονιού κάλυψε την περιοχή, με τις αρχές να συστήνουν στους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. «Έχουν περάσει αρκετά χρόνια… χιονίζει λίγο και τα πάντα μοιάζουν να σταματάνε», δήλωσε ο 86χρονος Ντέιβιντ Γκολντστόουν, κάτοικος του Γούλβερχαμπτον.

Πεζοί προσπαθούν να διασχίσουν δρόμους και πεζοδρόμια, αποφεύγοντας τους όγκους χιονιού.

«Απλά δεν είμαστε συνηθισμένοι, έτσι δεν είναι;», δήλωσε η 53χρονη Τρέισι Γουίλκς.