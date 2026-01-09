Τι φέρνει το 2026 για τους συνταξιούχους: Ποιοι μηδενίζουν την προσωπική διαφορά - Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι

Συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά στις συντάξεις τους αναμένουν σημαντικές εξελίξεις το 2026.

Περίπου 55.000 συνταξιούχοι από σύνολο 671.586, θα καταφέρουν να εξαλείψουν σχεδόν ολοκληρωτικά ή εντελώς το ποσό της προσωπικής διαφοράς που τους αφαιρείται μηνιαίως.

Οι συνταξιούχοι που θα επωφεληθούν περισσότερο είναι εκείνοι με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς κάτω από 10 ευρώ. Αυτή η κατηγορία δικαιούχων θα μπορέσει να απορροφήσει πάνω από το 50% της προγραμματισμένης αύξησης, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις θα επιτευχθεί πλήρης εξάλειψη της προσωπικής διαφοράς.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί συνταξιούχος που δικαιούται μηνιαία αύξηση 25 ευρώ και διατηρεί προσωπική διαφορά μόλις 4 ευρώ. Στην πράξη, το άτομο αυτό θα λάβει καθαρή αύξηση 21 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 84% της συνολικής αναπροσαρμογής, βλέποντας ουσιαστικά να εξαφανίζεται η προσωπική διαφορά από τη σύνταξή του.

Οι μεγάλοι ωφελημένοι

Σημαντικό πλεονέκτημα αποκτούν οι συνταξιούχοι με μηνιαίες συντάξεις έως 1.468 ευρώ. Η κατηγορία αυτή απαλλάσσεται πλέον από την εισφορά αλληλεγγύης χάρη στην τιμαριθμοποίηση των φορολογικών κλιμακίων που εφαρμόζεται.

Η απαλλαγή αυτή σημαίνει ότι οι δικαιούχοι αποφεύγουν περικοπή που θα μπορούσε να φτάσει έως και το 3% της συνολικής τους σύνταξης. Πρακτικά, πρόκειται για διπλό όφελος: αφενός λαμβάνουν την προγραμματισμένη αύξηση και αφετέρου δεν επιβαρύνονται με την εισφορά αλληλεγγύης που προηγουμένως μείωνε το τελικό ποσό που έπαιρναν στα χέρια τους.

Ποιοι θεωρούνται οι χαμένοι των αλλαγών

Σε αντίθεση με τους υφιστάμενους συνταξιούχους, οι ασφαλισμένοι που θα συνταξιοδοτηθούν μέσα στο 2026 βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση. Αυτή η ομάδα δεν θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει υψηλότερη ανταποδοτική σύνταξη, καθώς οι συντάξιμες αποδοχές τους θα εξακολουθήσουν να υπολογίζονται με βάση τον δείκτη πληθωρισμού. Η απουσία αναπροσαρμογής με βάση τον δείκτη μισθών σημαίνει ότι οι νέοι συνταξιούχοι θα λάβουν χαμηλότερες παροχές σε σύγκριση με το τι θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν εάν εφαρμοζόταν διαφορετική μέθοδος υπολογισμού. Το γεγονός αυτό τους καθιστά την κατηγορία που επηρεάζεται αρνητικά από τις τρέχουσες ρυθμίσεις του ασφαλιστικού συστήματος.