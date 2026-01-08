Κανονικά από τα ξημερώματα τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκη-Αθήνα

Κανονικά θα πραγματοποιούνται από την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026, τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ από Θεσσαλονίκη – Αθήνα και το αντίστροφο, όπως ενημερώνει με νέα ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Κι ενώ τα σημερινά δρομολόγια του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκη-Αθήνα λόγω της κλιμάκωσης των αγροτικών μπλόκων στις εθνικές οδούς δεν πραγματοποιήθηκαν, όπως αναφέρει η επιχείρηση στη νεότερή της ανακοίνωση, από τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών για την έναρξη διαλόγου, οι αγρότες δεσμεύονται πως θα παραμείνουν στα μπλόκα, «χωρίς όμως να εμποδίζουν την κυκλοφορία».

Οι επικεφαλής των κινητοποιήσεων δήλωσαν ότι, «θα τραβήξουμε τα τρακτέρ στην άκρη», ανοίγοντας τον δρόμο για την απρόσκοπτη μετακίνηση των επιβατών, τονίζει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Στο πλαίσιο αυτό τα δρομολόγια της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης από τα ξημερώματα της Παρασκευής θα εκτελούνται πλέον κανονικά και χωρίς καθυστερήσεις, όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του ΚΤΕΛ.

Το e-ticket της εταιρείας άνοιξε ήδη (στις 18:00), δίνοντας τη δυνατότητα στους επιβάτες να προμηθευτούν online και με έκπτωση τα εισιτήριά τους για τα δρομολόγια που θα ξεκινήσουν αύριο το πρωί.

