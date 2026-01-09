Σαν σήμερα δολοφονήθηκε ο Νίκος Τεμπονέρας – Η συγκινητική λεπτομέρεια στη τοιχογραφία της Πάτρας που λίγοι έχουν προσέξει

Σαν σήμερα, το 1991, η Πάτρα συγκλονίζεται από τη δολοφονία του καθηγητή και αγωνιστή της εκπαίδευσης Νίκου Τεμπονέρα, ενός γεγονότος που σημάδεψε ανεξίτηλα τη σύγχρονη πολιτική και κοινωνική ιστορία της χώρας.

Σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, το 2020, ο Κλεομένης Κωστόπουλος δημιούργησε μια ιδιαίτερη τοιχογραφία στο σχολικό συγκρότημα όπου ο Τεμπονέρας δολοφονήθηκε. Κεντρικό θέμα του έργου είναι ο Καραγκιόζης, πλαισιωμένος από φιγούρες ανθρώπων της καθημερινότητας, εμπνευσμένες από τη Λαϊκή αγορά που πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα δίπλα στο σχολείο.

Ανάμεσα στις λεπτομέρειες του έργου, κρύβεται μια εικόνα που δεν είναι άμεσα ορατή σε όλους: ο ίδιος ο Νίκος Τεμπονέρας απεικονίζεται διακριτικά ανάμεσα στον κόσμο. Φορά ένα μπλουζάκι με τη φράση «Do not forget» – «Μην ξεχνάς», ένα λιτό αλλά ισχυρό μήνυμα μνήμης και ιστορικής ευθύνης.

Πόσοι άραγε έχουν παρατηρήσει αυτή τη μικρή, αλλά φορτισμένη λεπτομέρεια; Ένα εικαστικό «νεύμα» που υπενθυμίζει πως η μνήμη δεν βρίσκεται μόνο στα μεγάλα σύμβολα, αλλά και στις σιωπηλές λεπτομέρειες που συνεχίζουν να μιλούν σε όσους επιλέγουν να κοιτάξουν προσεκτικά.