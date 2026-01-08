Αγρίνιο: Σύλληψη 16χρονου για ληστεία και σωματική βλάβη σε βάρος γυναίκας

Τι αναφέρει η αστυνομία
Σοβαρό περιστατικό ληστείας με θύμα μια γυναίκα σημειώθηκε στο Αγρίνιο, με τις αστυνομικές αρχές να προχωρούν στη σύλληψη ενός 16χρονου.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Συνελήφθη, χθες το πρωί, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου ένας 16χρονος, διότι ενεργώντας από κοινού με ένα 21χρονο, στις 06-01-2026, τα ξημερώματα στο Αγρίνιο, επιβαίνοντες σε αυτοκίνητο, ακινητοποίησαν αυτοκίνητο που οδηγούσε γυναίκα και αφαίρεσαν ένα τσαντάκι μέσης, που περιείχε το χρηματικό ποσό των -150- ευρώ και διάφορα προσωπικά της έγγραφα, ενώ παράλληλα προκάλεσαν σωματικές βλάβες στην παθούσα και φθορές στο αυτοκίνητό της.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr