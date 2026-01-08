Αγρίνιο: Σύλληψη 16χρονου για ληστεία και σωματική βλάβη σε βάρος γυναίκας

Σοβαρό περιστατικό ληστείας με θύμα μια γυναίκα σημειώθηκε στο Αγρίνιο, με τις αστυνομικές αρχές να προχωρούν στη σύλληψη ενός 16χρονου.



Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου ένας 16χρονος, διότι ενεργώντας από κοινού με ένα 21χρονο, στις 06-01-2026, τα ξημερώματα στο Αγρίνιο, επιβαίνοντες σε αυτοκίνητο, ακινητοποίησαν αυτοκίνητο που οδηγούσε γυναίκα και αφαίρεσαν ένα τσαντάκι μέσης, που περιείχε το χρηματικό ποσό των -150- ευρώ και διάφορα προσωπικά της έγγραφα, ενώ παράλληλα προκάλεσαν σωματικές βλάβες στην παθούσα και φθορές στο αυτοκίνητό της.