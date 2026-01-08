ΗΠΑ: Ένοπλη επίθεση σε εκκλησία στο Σολτ Λέικ Σίτι - Δυο νεκροί

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε σε χώρο της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών στο Σολτ Λέικ Σίτι, στην πολιτεία της Γιούτα των ΗΠΑ.

Την είδηση για την επίθεση στην εκκλησία στο Σολτ Λέικ Σίτι μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμε να επίσημες πηγές της αστυνομίας.

Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν εκτεταμένη έρευνα για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες σχετικά με τα κίνητρα της επίθεσης ή την ταυτότητα του δράστη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας του Σολτ Λέικ Σίτι, ο αριθμός των θυμάτων ανέρχεται σε τουλάχιστον οκτώ άτομα, εκ των οποίων δύο υπέκυψαν στα τραύματά τους παρά τις προσπάθειες των διασωστών.