Βόμβα Αταμάν: “Αν δεν κατακτήσουμε την EuroLeague ή το πρωτάθλημα θα φύγω από την Αθήνα”

Πριν από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με την Βίρτους, ο Εργκίν Αταμάν έριξε… βόμβα όσον αφορά στο μέλλον του στην Ελλάδα, υπό προϋποθέσεις βέβαια.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν

Για το τι φταίει για τις δύο συνεχόμενες ήττες: “Προσπαθούμε να μη το κάνουμε μεγάλο δράμα. Στη EuroLeague κάθε ομάδα μπορεί να έχει μία νίκη, μία ήττα, χάσαμε στην έδρα μας, κερδίσαμε μεγάλα παιχνίδια εκτός έδρας στη Μαδρίτη, στη Φενέρμπαχτσε, στο Κάουνας. Έτσι είναι η διοργάνωση και χθες χάσαμε όλες τις προσπάθειες, παίξαμε άσχημα, δεν δούλεψε τίποτα. Συμβαίνει αυτό έτσι είναι το άθλημα. Στον αθλητισμό υπάρχουν και αυτού του είδους τα αποτελέσματα, δεν είναι ώρα για πανικό. Απλώς χάσαμε ένα κακό παιχνίδι, που όλοι περίμεναν να είναι εύκολο για εμάς.

Αυτή είναι η EuroLeague, μερικές φορές δεν δουλεύει όπως περιμένεις. Η ομάδα είναι ίδια. Είναι η ίδια ομάδα που πριν δύο εβδομάδες κέρδισε στη Φενέρμπαχτσε, στο Κάουνας και εδώ μετά από ένα πολύ καλό παιχνίδι απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ που είναι πρώτη. Δεν είναι ώρα να είμαστε σε πανικό. Κάθε ομάδα έχει δύσκολες περιόδους και τώρα συγκεντρωνόμαστε στο αυριανό παιχνίδι. Ακόμα ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μία καλή ομάδα της EuroLeague με καλούς γκαρντ. Θα είμαστε έτοιμοι για αύριο“.

Για το αν ευθύνεται για την κακή περίοδο της ομάδας, η νοοτροπία, ή η εκτέλεση του πλάνου: “Όχι δεν είναι το πλάνο. Είναι η κατάσταση. Στο μπάσκετ υπάρχουν περίοδοι που η ομάδα έχει χαμηλότερη απόδοση. Δεν μπορείς να βρίσκεσαι στην κορυφαία απόδοση όλη τη σεζόν. Έτσι και σε αυτή τη σεζόν έχουμε πολύ καλές στιγμές που κερδίσαμε σε πολύ σημαντικά παιχνίδια, αλλά και κακές στιγμές.

Είναι σημαντικό στην ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου, να έχουμε την καλύτερη θέση που μπορούμε. Έχουμε κάποια τεχνικά προβλήματα, όμως χθες δεν ευθύνεται η άμυνά μας που η επίθεσή μας δεν δούλεψε για πρώτη φορά στο ΟΑΚΑ. Όμως εντάξει, μπορεί να συμβεί. Την προηγούμενη σεζόν χάσαμε μερικά παρόμοια παιχνίδια εδώ, όμως δεν άλλαξε τους στόχους μας“.

Για το αν χρειάζεται κάποιον ακόμα παίκτη η ομάδα, όπως τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, η μπορεί να πάρει τον τίτλο με το υπάρχον ρόστερ: “Η ομάδα με αυτό το ρόστερ είναι υποψήφια για τον τίτλο μαζί με άλλες ομάδες. Όπως είδατε τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες, πολλές ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο και είναι σε καλή θέση, όπως ο Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσε, η Εφές, έκαναν μεταγραφές.

Οι μεταγραφές είναι κάτι που συζητείται και σκεφτόμαστε κάποιους παίκτες. Όμως δεν ξέρω αν θα είναι αυτοί οι παίκτες, κανένας, ή κάποιος άλλος παίκτης. Αυτό είναι προφανές. Η Φενέρμπαχτσε είναι από τις καλύτερες ομάδες αυτήν την περίοδο και έκανε δύο μεταγραφές, με τον Ντε Κολό και τον Σίλβα. Έτσι και ο Ολυμπιακός με τον Τζόουνς. Η πιο σημαντική μεταγραφή, ελπίζω πως θα είναι ο Ματίας (σ.σ Λεσόρ), αν είναι μαζί μας σε 3-4 εβδομάδες“.

Για το αν τον ανησυχεί η πτώση της απόδοσης στο δεύτερο μέρος: “Όχι το χθεσινό παιχνίδι και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ήταν εντελώς διαφορετικά. Απέναντι στον Ολυμπιακό ήταν ένα μεγάλο παιχνίδι. Επιβιώσαμε μετά την τελευταία κατοχή, όμως κάναμε κάποια λάθη και χάσαμε. Χθες όμως στο τελευταίο δεκάλεπτο χάσαμε την νοοτροπία μας, πανικοβληθήκαμε και χάσαμε άσχημα“.

Για την ανάληψη της ευθύνης μετά την ήττα από την Αρμάνι: “Όπως πανηγύρισα μαζί με όλους τα τελευταία δύο χρόνια, όπου κερδίσαμε τα πάντα με αυτή την ομάδα, έτσι πρέπει να πάρω την ευθύνη για την ημέρα που όλη η ομάδα έπαιξε πολύ άσχημα. Χθες δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε ούτε έναν ή δύο παίκτες από το τελευταίο δεκάλεπτο, δεν μπορεί να διασωθεί κανένας. Ως προπονητής πρέπει να πάρω την ευθύνη.

Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ήταν διαφορετικό γιατί εκεί δεν είχαμε καμία συνεισφορά από τους πάουερ φόργουορντ της ομάδας. Γι’ αυτό τους ανέφερα, όμως χθες ο Ερνανγκόμεθ έκανε εξαιρετικό παιχνίδι. Η ομάδα δεν δούλεψε και αν δεν δουλεύει η ομάδα σημαίνει πως ο προπονητής πρέπει να πάρει την ευθύνη.

Θέλω να πω και κάτι σημαντικό σε αυτό το σημείο. Ξέρω πως κάποιοι έχασαν την εμπιστοσύνη τους στην ομάδα και ίσως έχασαν την εμπιστοσύνη τους και σε εμένα. Είναι φυσιολογικό στον αθλητισμό. Το παρελθόν είναι παρελθόν και βλέπουμε το μέλλον. Θέλω να πω ένα πράγμα. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στους παίκτες μου και στην ομάδα και θέλω να θέσω μία σημαντική πρόκληση.

Όπως ξέρετε έχω έναν ακόμα χρόνο εγγυημένο συμβόλαιο με την ομάδα. Όμως αν στο τέλος της σεζόν δεν έχουμε κερδίσει τη EuroLeague, ή δεν έχουμε κερδίσει το πρωτάθλημα θα φύγω από την Αθήνα“.