Ο Τραμπ χλεύασε δημόσια τον Μακρόν για τους δασμούς - «Όχι, όχι, όχι, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε σε ομιλία του μια υποτιθέμενη συνομιλία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, κατά την οποία, όπως είπε, τον πίεσε να αυξήσει τις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στη Γαλλία, απειλώντας με επιβολή δασμών 25% σε όλα τα γαλλικά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ.
«Του είπα: αν μέχρι τη Δευτέρα δεν έχεις συμφωνήσει σε όλα όσα θέλουμε, θα βάλω δασμό 25% σε όλα όσα έρχονται από τη Γαλλία – μεταξύ άλλων στα κρασιά και στη σαμπάνια σας», ανέφερε ο Τραμπ, μιμούμενος τον Μακρόν και προσθέτοντας ότι εκείνος του απάντησε: «Όχι, όχι, όχι, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό».
Σύμφωνα με τον Τραμπ, η δική του απάντηση ήταν: «Μπορώ να το κάνω. Και θα το κάνω. Ακόμη και για λόγους εθνικής ασφάλειας, αλλά αυτό είναι για ιατρική ασφάλεια».
Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο Γάλλος πρόεδρος τελικά υποχώρησε, λέγοντάς του: «Ντόναλντ, έχεις συμφωνία. Θα αυξήσω τις τιμές των φαρμάκων κατά 200% ή ό,τι άλλο θέλεις. Σε παρακαλώ, μην το πεις στον κόσμο».
Μιμούμενος μάλιστα την προφορά του Μακρόν, υπονόησε ότι ο Γάλλος πρόεδρος τον παρακαλούσε, σχεδόν κλαίγοντας μπροστά του.
Απευθυνόμενος σε Ρεπουμπλικανούς βουλευτές, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Αμερικανοί πληρώνουν έως και «14 φορές περισσότερο» για φάρμακα σε σύγκριση με τους Ευρωπαίους και ότι οι ΗΠΑ «επιδοτούν την παγκόσμια υγειονομική περίθαλψη εδώ και δεκαετίες».
Είπε ακόμη ότι παρόμοιες απειλές προς άλλες χώρες οδήγησαν σε συμφωνίες «μέσα σε 3 λεπτά κατά μέσο όρο».
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι πιέσεις του είχαν ως αποτέλεσμα αυξήσεις τιμών από 10 δολάρια το χάπι στα 30 δολάρια σε άλλες χώρες, ενώ οι τιμές στις ΗΠΑ μειώθηκαν, προσθέτοντας ότι έχει επιτύχει μειώσεις «400, 500 ή ακόμη και 600 τοις εκατό».
Ούτε ο Μακρόν ούτε η γαλλική κυβέρνηση έχουν αντιδράσει μέχρι στιγμής στις δηλώσεις του Τραμπ.
