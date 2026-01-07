Πάτρα: Σύλληψη δύο ανδρών για απόπειρα διάρρηξης

Στη σύλληψη δύο ανδρών που επιχείρησαν να διαρρήξουν διαμέρισμα στην Πάτρα προχώρησαν τα ξημερώματα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθησαν, χθες τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, δύο άνδρες, διότι αποπειράθηκαν να διαρρήξουν διαμέρισμα, χωρίς ωστόσο να ολοκληρώσουν την πράξη τους διότι έγιναν αντιληπτοί από περίοικο και τράπηκαν σε φυγή.