Την προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης έλαβαν προ ημερών 1.168.945 δικαιούχοι, με το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε να ανέρχεται σε 31.278.420,17 ευρώ για το ρεύμα και σε 92.933.907,13 ευρώ για πετρέλαιο και λοιπά καύσιμα.

Η καταβολή αυτή αποτέλεσε την πρώτη δόση του επιδόματος και αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού ποσού που θα λάβουν οι δικαιούχοι για τη χειμερινή περίοδο 2024-2025, ενώ προβλέπονται ακόμη δύο πληρωμές έως και τον Απρίλιο.

Επίδομα θέρμανσης 2026: Πότε θα καταβληθεί η επόμενη δόση

Οι επόμενες ημερομηνίες καταβολής έχουν καθοριστεί ως εξής:

-Έως τις 29 Μαΐου 2026 θα πραγματοποιηθεί πληρωμή για αγορές καυσίμων (καθώς και πέλετ ή ξύλων) που θα έχουν γίνει έως τις 15 Απριλίου 2026, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν δηλωθεί έως τις 30 Απριλίου 2026.

Για το φυσικό αέριο και την τηλεθέρμανση προβλέπεται επιπλέον καταβολή έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Συνολικά, το ποσό που θα διατεθεί φτάνει τα 195 εκατ. ευρώ και αφορά περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Πώς υπολογίζεται το επίδομα

Το επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως 1.200 ευρώ για όσους κατοικούν σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Το επίδομα υπολογίζεται ως: Ποσό Αναφοράς × Συντελεστής τρεχουσών καιρικών συνθηκών (ΣΟ-Μ), με προσαύξηση κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου.

Σε οικισμούς με ΣΟ-Μ (συντελεστής όχλησης – μορφολογίας / μεγέθους) ≥ 1: προσαύξηση +25 % και ανώτατο όριο 1.000 €.

Σε οικισμούς με ΣΟ-Μ ≥ 1,2: επιπλέον +25 % και ανώτατο όριο 1.200 €.

Ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει μόνο ένα είδος καυσίμου / τηλεθέρμανσης / ηλεκτρικής ενέργειας.