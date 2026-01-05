Μαδούρο: Οι λόγοι που η δίκη μπορεί να διαρκέσει χρόνια

Ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σελία Φλος, αποχώρησαν λίγο πριν τις 20:00 (ώρα Ελλάδος) από την αίθουσα του δικαστηρίου στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, μετά την πρώτη ακροαματική διαδικασία, η οποία διήρκεσε περίπου 30 λεπτά.

Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του μετά τη μεταφορά του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Μαδούρο ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου ότι παραμένει πρόεδρος της Βενεζουέλας και ότι συνελήφθη στο σπίτι του στο Καράκας, δηλώνοντας κατηγορηματικά: «Δεν είμαι ένοχος, εξακολουθώ να είμαι ο πρόεδρος της χώρας μου».

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του Sky News, Τζέιμς Μάθιους, πρόκειται για μια υπόθεση που ενδέχεται να διαρκέσει αρκετά χρόνια. Μετά την επιστροφή του Μαδούρο και της συζύγου του στο Metropolitan Detention Centre, θα ξεκινήσει η χρονοβόρα διαδικασία συλλογής στοιχείων από την εισαγγελία και προετοιμασίας της δίκης.

Σύμφωνα με τον Μάθιους, μπορεί να απαιτηθεί έως και ένας χρόνος μέχρι να συγκροτηθεί σώμα ενόρκων, ενώ στη συνέχεια αναμένονται εφέσεις και αντεφέσεις, γεγονός που παρατείνει σημαντικά τη δικαστική πορεία της υπόθεσης.

Τι συνέβη στην αίθουσα του δικαστηρίου

Κατά την έναρξη της ακρόασης, ο Νικολάς Μαδούρο σηκώθηκε όρθιος για να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του, ενώ του διαβάστηκε σύνοψη των κατηγοριών. Δήλωσε εκ νέου αθώος, τονίζοντας ότι είναι «έντιμος άνθρωπος» και νόμιμος πρόεδρος της χώρας του.

Στη συνέχεια, στο βήμα κλήθηκε η Σελία Φλος, η οποία επιβεβαίωσε την ταυτότητά της δηλώνοντας: «Είμαι η πρώτη κυρία της Βενεζουέλας», ενώ υποστήριξε πως είναι απολύτως αθώα για τις κατηγορίες που της αποδίδονται.

Ο δικαστής ενημέρωσε το ζευγάρι ότι έχει το δικαίωμα επικοινωνίας με προξενικούς υπαλλήλους, με τον Μαδούρο να ζητά να πραγματοποιηθεί σχετική επίσκεψη, αίτημα που έγινε δεκτό.

Κατά την αποχώρησή του από την αίθουσα, ο Μαδούρο χαιρέτισε το ακροατήριο, ωστόσο δέχθηκε φραστική επίθεση από παριστάμενο, ο οποίος του φώναξε: «Θα πληρώσεις για λογαριασμό της Βενεζουέλας».

Ο Μαδούρο απάντησε: «Στο όνομα του Θεού, θα αθωωθώ».

Πότε συνεχίζεται η διαδικασία – Τα αιτήματα της υπεράσπισης

Ο δικαστής όρισε την επόμενη εμφάνιση του ζευγαριού στο δικαστήριο για τις 17 Μαρτίου, στις 11:00 π.μ.. Κατά τη συζήτηση για τον προγραμματισμό, η υπεράσπιση του Μαδούρο έκανε λόγο για ζητήματα νομιμότητας της σύλληψης, την οποία χαρακτήρισε «στρατιωτική απαγωγή».

Παράλληλα, τέθηκαν θέματα υγείας, με τους συνηγόρους να ζητούν την παροχή κατάλληλης ιατρικής φροντίδας κατά την κράτηση. Ο δικηγόρος της Σελία Φλος ανέφερε ότι φέρει σοβαρούς μώλωπες στα πλευρά, ενώ τόνισε πως βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση και είναι προετοιμασμένη για μια μακρά δικαστική μάχη.

Οι δικηγόροι ξεκαθάρισαν ότι δεν υπέβαλαν αίτημα αποφυλάκισης, με τον δικαστή να επισημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα αίτησης εγγύησης σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η νομική στρατηγική Μαδούρο

Σύμφωνα με τον αναλυτή του CNN, Τζον Μίλερ, η υπεράσπιση του Μαδούρο αναμένεται να κινηθεί αρχικά στην αμφισβήτηση της σύλληψης και της νομιμότητας της κράτησής του. Ο συνήγορός του, Μπάρι Πόλακ, υποστήριξε ότι ο πελάτης του είναι αρχηγός κυρίαρχου κράτους και δικαιούται ασυλία λόγω αξιώματος.

Ωστόσο, το επιχείρημα αυτό αμφισβητείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες δεν αναγνωρίζουν τον Μαδούρο ως νόμιμο πρόεδρο της Βενεζουέλας, μετά από αλλεπάλληλες αμφισβητούμενες εκλογικές διαδικασίες.