Τρία Ελληνόπουλα νεκρά στην Κραν Μοντανά - Τι είπαν φίλοι των οικογενειών

Τον τραγικό επίλογο της φονικής πυρκαγιάς στο μπαρ Le Constellation στο τουριστικό θέρετρο Κραν Μοντανά στην Ελβετία τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, έριξε η ανακοίνωση της ταυτοποίησης όλων των θυμάτων, με την 15χρονη Αλίκη Καλλέργη να είναι σε αυτήν τη «μαύρη» λίστα.

Στην τραγική λίστα των παιδιών που κάηκαν σε αυτήν τη παγίδα θανάτου, που οι ελβετικές Αρχές επέτρεπαν να λειτουργεί ως μπαρ με άδεια εισόδου σε ανήλικους, βρίσκονται και δύο αδελφές 14 και 15 ετών, η Αλίσια και η Νταϊάνα Γκόνζετ, οι οποίες έχουν ελληνική καταγωγή.

Σπαραγμός και πένθος για την 15χρονη Αλίκη

Στην οικογένεια της Αλίκης Καλλέργη, η απόγνωση τόσων ημερών και η ευχή να βρεθεί μία ελπίδα, που προσπαθούσε να νικήσει κάθε πιθανότητα, έδωσε τη θέση της στον σπαραγμό και το πένθος. Ο πατέρας της Αλίκης, Αντώνης Καλλέργης, ανέβασε έναν άγγελο σε μαύρο φόντο να ανεβαίνει στον ουρανό και από κάτω μόνο μία λέξη: «Αλίκη».

Ο αδελφός της, Ρομέν, ο οποίος βρισκόταν και ο ίδιος το μοιραίο βράδυ στο Κραν Μοντανά, αλλά σε άλλο σημείο και που όλες αυτές τις ημέρες έκανε εκκλήσεις μέσω των social media, σε όποιον γνώρισε οτιδήποτε σχετικά με την αδελφή του, ανάρτησε βίντεο από ευτυχισμένες στιγμές όταν ήταν μικρά παιδιά. «Η πρώτη αγάπη ενός κοριτσιού είναι οι μεγαλύτεροι αδελφοί της» γράφει η λεζάντα.

Φίλοι των οικογενειών των τριών θυμάτων

Φίλοι της οικογένειας Καλλέργη και Γκονζέτ περιγράφουν, στο MEGA, τις συνθήκες στο μπαρ, γνωστές στους πάντες, όπως φαίνεται, μία ωρολογιακή βόμβα που ήταν έτοιμη να σκάσει ανά πάσα στιγμή. «Στο συγκεκριμένο μαγαζί έχω πάει τέσσερις-πέντε φορές και με το παιδί μου και με φίλους. Πάνε όλοι εκεί για τις διακοπές τους, τις χειμερινές. Και (ο γιος μου) πήγε, ήταν εκεί μέχρι τις 03:00 το πρωί στις 30 του μηνός. Έχει μπιλιάρδο, έχει βελάκια. Πάνε πολλά παιδιά, γιατί είναι όλη την μέρα. Πάνε από το πρωί για καφέ, μετά το σκι για après-ski. Πάει ο σερβιτόρος με τις σαμπάνιες, αν τις παραγγείλεις, αν είναι γενέθλια, αλλά πρώτη φορά εγώ είδα και δεν ξέρω αν έχει ξανασυμβεί αυτό, που ήταν ο ένας πάνω στους ώμους του άλλου και έφθασε (το πυροτέχνημα) πολύ κοντά στο ταβάνι» είπε ένας εξ αυτών.

Η ελληνική κοινότητα στην Ελβετία είναι συγκλονισμένη για τον θάνατο των τριών κοριτσιών, αλλά και όλων των παιδιών. Από τους 40 νεκρούς, οι 20 ήταν ανήλικοι. «(Είμαι φίλη) και με τη μητέρα της Αλίκης και με την οικογένεια των άλλων δύο κοριτσιών, τις δύο αδελφές, την Αλίσια και την Νταϊάνα. Και η οικογένεια των δύο κοριτσιών είναι πάρα πολύ γνωστή οικογένεια εδώ στην Λοζάνη. Και τα 40 θύματα ταυτοποιήθηκαν και δυστυχώς και τα δύο κοριτσάκια από την μία οικογένεια και η Αλίκη ήταν μέσα στα θύματα. Περιμένουμε τώρα να δούμε, πότε θα γίνει η κηδεία του παιδιού, που οποσδήποτε θα πάμε κι εγώ και ο γιος μου. Είναι και ο γιος μίας πολύ καλής μου φίλης στην Ζυρίχη, που είναι 50% καμένο το παιδί, 18 χρόνων, υπάρχουν πάρα πολλοί πολυεγκαυματίες δυστυχώς» ανέφερε άλλη μαρτυρία.