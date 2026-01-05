Συγκρότηση νέου Δ.Σ. για τον Σύλλογο Αρκάδων Πάτρας

Στη συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τη διετία 2026 – 2027 προχώρησε ο Σύλλογος Αρκάδων «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» στην Πάτρα, έπειτα από ομόφωνη ψηφοφορία των εκλεγμένων μελών στα γραφεία του Συλλόγου (Γούναρη & Ιωάννου Βλάχου 1, α΄ όροφος) μετά τις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα στις 20/12/2025 στα γραφεία του Συλλόγου.

Το νέο σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου που προέκυψε από την ψηφοφορία συγκροτήθηκε ως εξής: Πρόεδρος του Συλλόγου εξελέγη ο κος Καρασπήλιος Παναγιώτης, Γραμματέας εξελέγη ο κος Θωμάς Δημήτριος, Ταμίας εξελέγη ο κος Γιαννακόπουλος Χαράλαμπος, ως μέλος και υπεύθυνη χορευτικού τμήματος εξελέγη η κα Χονδρολέου Άννα, ενώ νέο μέλος και υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων εξελέγη ο κος Σταυρόπουλος Παναγιώτης.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτήθηκε, προχώρησε σε έναν απολογισμό της διετίας που διένυσαν κατά την οποία ολοκλήρωσαν δράσεις κοινωνικής προσφοράς, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, εορτές και εκδηλώσεις.

Το νέο Δ.Σ. τόνισε ότι «τα γραφεία του Συλλόγου μας είναι ανοιχτά για όλους τους Αρκάδες της Αχαΐας, αλλά και για τους φίλους των Αρκάδων και φυσικά για όλους όσους αγαπούν την παράδοση και τον πολιτισμό και θέλουν να συμμετέχουν ενεργά στις πολυσχιδείς δράσεις του Συλλόγου Αρκάδων Πάτρας «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και στο ενεργό χορευτικό μας τμήμα που συνεχώς μεγαλώνει και αγκαλιάζει νέα μέλη και μας κάνει περήφανους με τις εμφανίσεις του. Απευθύνουμε κάλεσμα με μεγάλη χαρά σε όσες και όσους το επιθυμούν να συμμετέχουν σε όλες τις πρωτοβουλίες που θα ξεκινήσουν και πάλι από το νέο έτος, καθώς δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με το ίδιο μεράκι και την ίδια όρεξη να προσφέρουμε στην παράδοση, στον πολιτισμό και την κοινωνία και να πετυχαίνουμε τους στόχους που θέτουμε.

Η συμμετοχή, η ενότητα και η συνεργασία όλων αποτελούν τη δύναμη του Συλλόγου μας και βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και την ενδυνάμωση της αρκαδικής παρουσίας στην πόλη μας. Μακροπρόθεσμο στόχο μας αποτελεί η ανάπτυξη ενός δικτύου συνεργασιών των πολιτιστικών συλλόγων σε τοπικό επίπεδο. Μαζί συνεχίζουμε, με σεβασμό στην παράδοση και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον».