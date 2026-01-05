Δήμος Δυτικής Αχαΐας: Στις Αλυκές η τελετή κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας θα εορτάσει τα Άγια Θεοφάνεια, την Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026.

Πιο συγκεκριμένα στις 10 το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης στην Κάτω Αχαΐα, ενώ ακολούθως στις 11.00 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η τελετή κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού και ο Καθαγιασμός των Υδάτων στις Αλυκές.

Εορτασμός Θεοφανείων και Αγιασμός Υδάτων στο Φράγμα Ντασκά

Με την καθιερωμένη λαμπρότητα θα εορταστούν και φέτος τα Θεοφάνεια στον Δήμο Ερυμάνθου, με τον Αγιασμό των Υδάτων στο Φράγμα Ντασκά, σε έναν χώρο ιδιαίτερης σημασίας για την τοπική οικονομία και φυσικής ομορφιάς για την περιοχή.

Την Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11:30 π.μ., θα τελεστεί η Ιερά Ακολουθία του Αγιασμού των Υδάτων, παρουσία πιστών και εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας.

Ο Αγιασμός των Υδάτων στο Φράγμα Ντασκά όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, αποτελεί κάθε χρόνο σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή, συνδυάζοντας την κατανυκτική ατμόσφαιρα της ημέρας με το επιβλητικό φυσικό τοπίο του Ερυμάνθου.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ερυμάνθειας απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε όλους να τιμήσουν με την παρουσία τους τη μεγάλη αυτή εορτή της Χριστιανοσύνης.