Έρχεται θεαματικό αστρονομικό φαινόμενο: Ο γιγάντιος Δίας θα είναι ορατός από τη Γη

Ο πλανήτης-γίγαντας Δίας, φτάνει αυτή την εβδομάδα στην πιο κοντινή του απόσταση από τη Γη για το 2026.

Θα βρίσκεται σε εξαιρετικά ευνοϊκή θέση για παρατήρηση και είναι τόσο φωτεινός που είναι αδύνατο να μην τον προσέξει κανείς.

Όπως αναφέρει και ο Guardian, ο Δίας -ο μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος- θα είναι ευδιάκριτος στον αστερισμό των Διδύμων, σχηματίζοντας ένα ασύμμετρο τρίγωνο με τα δύο λαμπρότερα άστρα του αστερισμού, τον Κάστορα και τον Πολυδεύκη. Η διάμετρός του είναι περισσότερο από 11 φορές μεγαλύτερη από εκείνη της Γης και τα νέφη της ατμόσφαιράς του ευνοούν ιδιαίτερα την αντανάκλαση, γεγονός που τον καθιστά τον λαμπρότερο πλανήτη του νυχτερινού ουρανού μετά την Αφροδίτη, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται πολύ πιο μακριά. Θα είναι ορατός τόσο από το βόρειο όσο και από το νότιο ημισφαίριο.

Ο Δίας θα απέχει «μόλις» 633 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Το ηλιακό φως που ανακλάται από τον πλανήτη θα έχει χρειαστεί λίγο πάνω από 35 λεπτά για να διασχίσει το διάστημα μέχρι να φτάσει σε εμάς, και περίπου 43 λεπτά για να ταξιδέψει από την επιφάνεια του Ήλιου έως τον Δία.

Το διάγραμμα δείχνει την όψη προς την ανατολή στις 22:00, ώρα Ελλάδας (20:00 GMT) στις 9 Ιανουαρίου. Ένας πανέμορφος φάρος για το γυμνό μάτι, ο Δίας θα βρίσκεται αρκετά κοντά ώστε να παρατηρούνται οι τέσσερις μεγαλύτεροι δορυφόροι του ακόμα και με ένα απλό ζευγάρι κιάλια. Μικρά τηλεσκόπια και κιάλια με μεγέθυνση x10 ή μεγαλύτερη θα είναι επίσης αρκετά για να παρατηρηθούν οι ζώνες νεφών του πλανήτη.