Πότε πρέπει να ξεστολίσουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο για τύχη και ευημερία

Κάθε χρόνο πολλοί αναρωτιούνται πότε είναι η σωστή στιγμή να ξεστολίσουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο, υπάρχει, όμως, μια παράδοση που προέρχεται από τους καθολικούς που ορίζει ότι μια μέρα είναι η καλύτερη από όλες τις άλλες.

Η ακριβής ημερομηνία να ξεστολίσετε το δέντρο σύμφωνα με την παράδοση

Με τις χριστουγεννιάτικες γιορτές πλέον πίσω μας, το ερώτημα για το πότε πρέπει να ξεστολίσουμε το δέντρο κάνει την εμφάνισή του. Τρεις ειδικοί, ανάμεσά τους και ο David Sumner από την Christmas Tree World, μοιράστηκαν μέσω της εφημερίδας Express τις απόψεις τους για το ζήτημα αυτό.

Αν και δεν υπάρχει κάποιος αυστηρός κανόνας για το πότε πρέπει να ξεστηθούν οι γιορτινές διακοσμήσεις, η παράδοση υποστηρίζει πως το να ακολουθήσει κανείς συγκεκριμένες ημερομηνίες ίσως τον προστατεύσει από την «κακοτυχία».

Ο Sumner εξήγησε: «Για κάποιους, οι χριστουγεννιάτικες διακοσμήσειςφέρνουν απεριόριστη χαρά και σχεδόν δεν αντέχουν να τις αποχωριστούν μόλις τελειώσουν οι γιορτές. Άλλοι πάλι είναι πρόθυμοι να μαζέψουν αμέσως τις γιρλάντες και τα στολίδια μόλις ολοκληρωθούν οι εορτασμοί,απελπισμένοι να επανακτήσουν τον φυσιολογικό τους χώρο διαβίωσης.

Η παράδοση προτείνει τη Δωδέκατη Νύχτα ως την ακριβή ημερομηνία για να κατεβάσουμε τα κουτιά από τη σοφίτα και να μαζέψουμε το δέντρο και τις υπόλοιπες διακοσμήσεις.

Η Δωδέκατη Νύχτα τιμά την παραμονή της άφιξης των Τριών Μάγων και σηματοδοτεί το τέλος των χριστουγεννιάτικων εορτών».

Η Δωδέκατη Νύχτα, γνωστή και ως Ημέρα των Τριών Μάγων ή τα γνωστά σε εμάς ως θεοφάνεια πέφτει στις 6 Ιανουαρίου 2026.

Είναι ουσιαστικά 12 ημέρες μετά τα Χριστούγεννα, δηλαδή μετά τις 25 Δεκεμβρίου.

Ο Sumner προσέθεσε: «Το να βιαστείτε να κατεβάσετε τις διακοσμήσεις πριν (ή μετά) την παραδοσιακή εορταστική περίοδο μπορεί να θεωρηθεί γρουσουζιά, οπότε… αυτή η ημέρα είναι μια εξαιρετική ημερομηνία για να επιλέξετε».

Ωστόσο, η Loren Taylor, ειδικός στην κηπουρική και ιδιοκτήτρια της Outdoor Fountain Pros, προειδοποίησε ότι είναι συνετό να επαληθεύσουμε πρώτα τα τοπικά προγράμματα ανακύκλωσης, πριν αποφασίσουμε να διατηρήσουμε το δέντρο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα προγράμματα αποκομιδής χριστουγεννιάτικων δέντρων που οργανώνονται από τους δήμους λειτουργούν συνήθως από τα τέλη Δεκεμβρίου έως τα μέσα Ιανουαρίου.

Η καθυστέρηση μπορεί να σας αφήσει με την ευθύνη να βρείτε μόνοι σας τρόπο να απομακρύνετε το δέντρο. «Πολλοί δήμοι επίσης δεν αποδέχονται δέντρα που είναι υπερβολικά ξερά, επειδή είναι πιο δύσκολα στην επεξεργασία», προειδοποίησε.

Τι να κάνετε με το φυσικό Χριστουγεννιάτικο δέντρο μετά τις γιορτές

«Ένα ξερό χριστουγεννιάτικο δέντρο αποτελεί σημαντικό κίνδυνο πυρκαγιάς. Όσο πιο ξερό είναι, τόσο πιο εύφλεκτο γίνεται και μπορεί να πάρει φωτιά απίστευτα γρήγορα. Αν εξακολουθείτε να ανάβετε τα φώτα σε ένα ξερό δέντρο, ακόμα και ένας μικρός σπινθήρας ή ένα υπερθερμασμένο λαμπάκι μπορεί να είναι αρκετό για να το ανάψει. Είναι ένας κίνδυνος που μπορεί εύκολα να αποφευχθεί αν το κατεβάσετε πριν ξεραθεί υπερβολικά».

Για όσους διαθέτουν τεχνητό δέντρο, η απόρριψη δεν αποτελεί πρόβλημα. Ο Mac Harman, διευθύνων σύμβουλος της πολυτελούς χριστουγεννιάτικης εταιρείας Balsam Hill, μοιράστηκε μερικές συμβουλές για την σωστήαποθήκευση αυτών των δέντρων ώστε να διατηρηθούν για περισσότεροχρόνο.

«Πρέπει να συμπιέσετε το φύλλωμα κάθε κλαδιού σε κάθε τμήμα και στη συνέχεια να το αναποδογυρίσετε, σφίγγοντας τα κλαδιά στον κύριο κορμό», συμβούλεψε. «Ένα καλό κόλπο είναι ότι, μόλις το αναποδογυρίσετε, να δέσετε κάθε τμήμα με μια κορδέλα ώστε όλα τα κλαδιά να κρατηθούν κάτω και να μην ανοίξουν κατά τη μετακίνηση του δέντρου».

Πρότεινε επίσης τη χρήση μιας μεγάλης τσάντας για την προστασία του δέντρου κατά την αποθήκευση. Συμπλήρωσε: «Η τσάντα σας πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη ώστε να χωράει άνετα το δέντρο σας και κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό ώστε να μην σκίζεται από τα προεξέχοντα κλαδιά. Αποθηκεύστε το δέντρο σας σε δροσερό και ξηρό μέρος, καθώς αυτό βοηθά στην προστασία του από την υγρασία και τη μούχλα».