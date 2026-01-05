Ο Άρης Μουγκοπέτρος ευχήθηκε στις κόρες του για τα γενέθλιά τους

Ο Άρης Μουγκοπέτρος, με μία τρυφερή ανάρτησή του στο instagram ευχήθηκε χρόνια πολλά στις δίδυμες κόρες του για τα γενέθλια τους.

Ο γνωστός μουσικός, Άρης Μουγκοπέτρος, ανέβασε μία φωτογραφία με τις κόρες του στέλνοντας το μήνυμα: «Χρόνια πολλά, μικρές μου νεραϊδούλες. Ό,τι κι αν αλλάξει γύρω μας, ο μπαμπάς σας θα είναι πάντα εδώ, δίπλα σας. Σας αγαπώ όσο δεν χωρούν οι λέξεις».

Στη φωτογραφία φαίνεται εκείνος αγκαλιά με τις δύο μικρές κόρες του, καλύπτοντας βέβαια τα πρόσωπά τους από το κοινό.

Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι πρόσφατα ο Άρης Μουγκοπέτρος ξαναβρέθηκε στο επίκεντρο των media μετά την καταγγελία της εν διαστάσει συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή.

«Θέλω να πω, επειδή βγήκε προς τα έξω, ότι ζήτησα συγγνώμη από τα παιδιά μου την προηγούμενη φορά. Δεν είπα “ζητώ συγγνώμη”, είπα “σεβόμενος τα παιδιά μου”. Τα υπόλοιπα από τον δικηγόρο μου», ανέφερε ο Άρης Μουγκοπέτρος βγαίνοντας από τις δικαστικές αίθουσες.