Βενεζουέλα: Ο πάπας Λέων στο πλευρό των κατοίκων της χώρας

«Η ευημερία του λαού πρέπει να υπερισχύσει»
Ο πάπας Λέων ΙΔ’ έχοντας παρακολουθήσει τις εξελίξεις μετά την επίθεση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα δήλωσε σήμερα (4/1/2026) ότι η ευημερία των κατοίκων της Βενεζουέλας πρέπει να υπερισχύσει έπειτα από τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.
Με τον Νικολάς Μαδούρο να έχει μεταφερθεί στις στις ΗΠΑ σε μια αμερικανική επιχείρηση, ο πάπας Λέων και προκαθήμενος της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας ζήτησε «να διασφαλιστεί η κυριαρχία της Βενεζουέλας».
«Η ευημερία του αγαπητού λαού της Βενεζουέλας πρέπει να υπερισχύσει πέρα όποιου άλλου ζητήματος και να οδηγήσει να ξεπεραστεί η βία και στην υιοθέτηση οδών δικαιοσύνης και ειρήνης, διασφαλίζοντας την κυριαρχία της χώρας», δήλωσε ο Αμερικανός πάπας μετά την προσευχή στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη.
Ο Λέων ΙΔ’ κάλεσε η Βενεζουέλα να παραμείνει ανεξάρτητη χώρα και για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
