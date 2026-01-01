Πώς μηδενίζεται το τέλος κινητής τηλεφωνίας- Οδηγός βήμα βήμα

Η επιβάρυνση 10% στους λογαριασμούς κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας αποτελεί πάγιο έξοδο για τους περισσότερους συνδρομητές.

Ωστόσο, για ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού υπάρχει η δυνατότητα πλήρους απαλλαγής από το συγκεκριμένο τέλος, μέσω μιας απλής διαδικασίας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα gov.gr.

Το Μητρώο Δικαιούχων Απαλλαγής Τελών Συνδρομητών Κινητής και Καρτοκινητής Τηλεφωνίας (Μη.Δ.Α.Τε.) αποτελεί το επίσημο ψηφιακό σύστημα όπου καταχωρίζονται οι δικαιούχοι της απαλλαγής. Ο σκοπός του είναι η αυτόματη ενημέρωση των παρόχων κινητής τηλεφωνίας για τους αριθμούς που δικαιούνται μηδενικά τέλη, ώστε η έκπτωση να εφαρμόζεται άμεσα στους λογαριασμούς τους.

Ποιοι δικαιούνται την απαλλαγή

Δικαίωμα εγγραφής στο Μη.Δ.Α.Τε. έχουν οι νέοι ηλικίας 15 έως 29 ετών. Με την εγγραφή τους στο μητρώο, απαλλάσσονται από την επιβάρυνση 10% στο κόστος χρήσης της κινητής τηλεφωνίας. Η διαδικασία πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ψηφιακά και ολοκληρώνεται μέσα σε λίγα λεπτά.

Βήμα προς βήμα η διαδικασία εγγραφής

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

Είσοδος στο gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet.

Καταχώριση των απαραίτητων στοιχείων, όπως:Αριθμός κινητού τηλεφώνου

Πάροχος κινητής τηλεφωνίας

ΑΜΚΑ του δικαιούχου (ή του παιδιού, εάν πρόκειται για ανήλικο)

Επιβεβαίωση του αριθμού κινητού μέσω κωδικού επαλήθευσης που αποστέλλεται με SMS.

Οριστική υποβολή της αίτησης, με αυτόματη ενημέρωση των παρόχων.

Τι χρειάζεται ο χρήστης

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται:

Οι κωδικοί TAXISnet του αιτούντος

Ο ΑΜΚΑ του δικαιούχου

Ο αριθμός κινητού που θα ενταχθεί στο καθεστώς απαλλαγής

Το όφελος για τον καταναλωτή

Με την εγγραφή στο Μητρώο, το τέλος κινητής τηλεφωνίας μηδενίζεται άμεσα, μειώνοντας το συνολικό ποσό που πληρώνει ο συνδρομητής. Για όσους διαθέτουν καρτοκινητή ή συμβόλαιο, η εξοικονόμηση είναι ουσιαστική, ιδιαίτερα σε μηνιαία βάση.

Η δυνατότητα απαλλαγής λειτουργεί ως μέτρο οικονομικής στήριξης των νέων, προσφέροντας μια απλή και γρήγορη λύση για τη μείωση των τηλεπικοινωνιακών εξόδων τους.