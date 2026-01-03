Ελβετία: Δύσκολη η ταυτοποίηση των θυμάτων του μοιραίου μπαρ στο Κραν Μοντανά

Εντείνονται οι έρευνες για το τραγικό δυστύχημα

Απαντήσεις στο γιατί εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα η φωτιά στο μοιραίο μπαρ στο Κραν Μοντανά, αναζητούν οι αρχές της Ελβετίας που έχουν αναλάβει τις έρευνες για το τραγικό δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 40 άτομα. Πολλά από τα θύματα και τους -τουλάχιστον- 119 τραυματίες είναι νεαρά παιδιά. Οι 80 από αυτούς νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται οι κανόνες ασφαλείας που τηρούσε το μπαρ στο Κραν Μοντανά. Η φωτιά ξέσπασε ξεκάθαρα από τα μικρά «βεγγαλικά» που είχαν τοποθετηθεί στα μπουκάλια της σαμπάνιας αλλά αυτό που δημιουργεί ερωτήματα στις αρχές της Ελβετίας είναι το πως εξαπλώθηκαν οι φλόγες τόσο γρήγορα με αποτέλεσμα το νυχτερινό μαγαζί να μετατραπεί σε θανάσιμη παγίδα. Το BBC, μίλησε με ειδικούς που εξέτασαν βίντεο και φωτογραφίες που είχαν τραβήξει επιζώντες, προκειμένου να βρεθούν τα λάθη που οδήγησαν στην τραγωδία.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr"> INCROYABLE : « Wallah, il brûle », des jeunes essaient d’éteindre le feu dès le TOUT DÉBUT de l’incendie à Crans-Montana, en Suisse.<br><br>Terrifiant… <a href="https://t.co/3U22VsH81f">pic.twitter.com/3U22VsH81f</a></p>— Wolf (@PsyGuy007) <a href="https://twitter.com/PsyGuy007/status/2006841854462144745?ref_src=twsrc%5Etfw">January 1, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Το πρώτο λάθος είναι και το γεγονός πως η σερβιτόρα είχε ανέβει στους ώμους ενός ατόμου, κρατώντας ψηλά τα μπουκάλια με τα αναμμένα βεγγαλικά με αποτέλεσμα η οροφή να αρπάξει φωτιά.

Το δεύτερο λάθος ωστόσο φαίνεται πως ξεκίνησε από τους θαμώνες οι οποίοι φαίνονται σε βίντεο να τραβούν φωτογραφίες τις φλόγες αντί να τρέξουν για να σωθούν. Σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς, δυστυχώς και το 1 δευτερόλεπτο θεωρείται αρκετά κρίσιμο. Ένα σημαντικό στοιχείο που μπορεί να δώσει απαντήσεις για την εξάπλωση της φωτιάς είναι η επένδυση που ήταν τοποθετημένη στο ταβάνι του μπαρ. Από βίντεο και φωτογραφίες μοιάζει με αφρό από κουτί αυγών, έναν τύπο ηχοαπορροφητικού υλικού κατασκευασμένου από πολυουρεθάνη. Αυτός ο αφρός συχνά περνά από επεξεργασία με επιβραδυντικό φωτιάς πριν εγκατασταθεί σε εργοστάσια και χώρους ψυχαγωγίας, αλλά χωρίς επεξεργασία, μπορεί να είναι εξαιρετικά εύφλεκτο.

