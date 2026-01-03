Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Πώς πατέρας κατάφερε να σώσει 10 νέους αψηφώντας τις φλόγες - Αγωνία για τους αγνοούμενους

Αυξάνεται δραματικά ο τραγικός απολογισμός των νεκρών από την φωτιά που ξέσπασε στο Le Constellation, στο μπαρ στο Κραν Μοντάνα της Ελβετίας.

Μέχρι στιγμής 40 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ενώ 119 έχουν τραυματιστεί. Οι 80 από από αυτούς νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Η 15χρονη Ελληνίδα Αλίκη, παραμένει άφαντη.

Η Ελβετία θα θρηνούσε περισσότερους νεκρούς αν δεν επέμβαινε άμεσα ένας 55χρονος πατέρας που έσπευσε στο μπαρ στο Κραν Μοντάνα όταν τον κάλεσε η κόρη του ικετεύοντάς τον για βοήθεια. Με το που ξέσπασε η φωτιά στο υπόγειο του κλαμπ, η κοπέλα τον πήρε τηλέφωνο με αποτέλεσμα ο ήρωας τραπεζίτης να τρέξει στο σημείο και να σπάσει μία πλαϊνή πόρτα ώστε να δημιουργήσει περισσότερες εξόδους στους θαμώνες.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η νεαρή βρίσκονταν έξω από το κλαμπ του χιονοδρομικού κέντρου όταν κατάλαβε τι έχει γίνει. Μέσα διασκέδαζαν οι φίλοι τις μέχρι που ξέσπασαν οι φλόγες και ξεκίνησαν να αναζητούν διέξοδο ώστε να σωθούν.

Φωτογραφίες ντοκουμέντο λίγο πριν την τραγωδία στο μπαρ στο Κραν Μοντανά με τους δεκάδες νεκρούς

Καθώς η κεντρική έξοδος είχε μπλοκαριστεί από ανθρώπους που προσπαθούσαν απεγνωσμένα να διαφύγουν, ο 55χρονος Καμπόλο βρήκε μια πλαϊνή πόρτα και την άνοιξε με τη βία.

Κατάφερε με αυτόν τον τρόπο να απεγκλωβίσει τουλάχιστον 10 νέους.

Βίντεο που ανέβηκε στα social media δείχνει έναν άνδρα να ανοίγει με τη δύναμη μια πόρτα στα δεξιά της κεντρικής εισόδου και μια εμφανώς ταραγμένη νεαρή γυναίκα να τρέχει προς τα έξω για να πάρει λίγο οξυγόνο.

Ο Καμπόλο μιλώντας από το νοσοκομειακό του κρεβάτι, όπου νοσηλεύεται λόγω εισπνοής καπνού, περιέγραψε τη φρικτή εικόνα που αντίκρισε πίσω από την πόρτα.

«Υπήρχαν παντού σώματα. Ζωντανοί αλλά και καμένοι. Κάποιοι είχαν τις αισθήσεις τους, άλλοι όχι. Μας παρακαλούσαν για βοήθεια σε πολλές γλώσσες. Ήταν πολύ νέοι», είπε στην ιταλική εφημερίδα Il Messaggero.

«Δεν σκέφτηκα τον πόνο, τον καπνό, τον κίνδυνο. Έβγαζα παιδιά έξω με γυμνά χέρια. Έναν – έναν. Ήταν ζωντανοί αλλά τραυματισμένοι, πολλοί από αυτούς σοβαρά», συνέχισε.

Όταν ρωτήθηκε τι θυμάται περισσότερο από εκείνη τη τραυματική νύχτα, απάντησε: «Τα βλέμματα. Την απόγνωση εκείνων που ήξεραν ότι πεθαίνουν.

Καμένοι άνθρωποι να σε κοιτάζουν και να σου ζητούν να μην τους αφήσεις εκεί. Είναι κάτι που δεν φεύγει ποτέ».