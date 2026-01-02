Ελβετία: Νέο συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή που η φονική πυρκαγιά εξαπλώνεται στο μπαρ του Κραν Μοντανά

Σε θρίλερ έχει εξελιχθεί η υπόθεση με την 15χρονη Ελληνοελβετή Αλίκη Καλλέργη, η οποία ήταν ανάμεσα στους παρευρισκόμενους που βίωσαν τον τρόμο στην Ελβετία, όπου ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε μπαρ του Κραν Μοντανά.

Νέο συγκλονιστικό βίντεο από την στιγμή που ξέσπασε η φονική φωτιά στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς (01.01.2026) δόθηκε στη δημοσιότητα. Συνολικά 40 σκοτώθηκαν και 119 τραυματίστηκαν στην Ελβετία, ενώ πολλοί παραμένουν ακόμη αγνοούμενοι, ανάμεσά τους και η Αλίκη Καλλέργη.

Οι Αρχές αναφέρουν πως το βασικό σενάριο για την έναρξη της πυρκαγιάς είναι τα βεγγαλικά που είχαν προσαρτηθεί σε μπουκάλια σαμπάνιας.

Στο νέο βίντεο, φαίνονται οι πρώτες στιγμές μετά την έναρξη της πυρκαγιάς, η οποία εξαπλώνεται στο ταβάνι του μπαρ.

Σε αυτό, οι θαμώνες του μπαρ φαίνεται να μην έχουν αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης, αφού αρκετοί σήκωσαν τα κινητά τους για να βιντεοσκοπήσουν τις φλόγες.