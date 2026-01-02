Ακυρώσεις και τροποποιήσεις ακτοπλοϊκών δρομολογίων το Σαββατοκύριακο

Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες προχωρούν σε απαγορευτικά απόπλου και τροποποιήσεις δρομολογίων των πλοίων λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που αναμένεται να επικρατήσουν στα πελάγη το Σαββατοκύριακο (3-4/1).

Αναλυτικά, αύριο Σάββατο 3 Ιανουαρίου το δρομολόγιο του πλοίου Blue Star Paros που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει από τον Πειραιά στις 07:30, εξυπηρετώντας Σύρο, Τήνο, Μύκονο, καθώς και η επιστροφή του στον Πειραιά, ακυρώνεται.

Το δρομολόγιο του Blue Star Delos που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει από τον Πειραιά στις 07:25, εξυπηρετώντας Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, καθώς και η επιστροφή του στον Πειραιά, ακυρώνεται.

Το δρομολόγιο του Blue Star Myconos τροποποιείται ως εξής:

Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026: Άφιξη στη Μυτιλήνη στις 07:30. Το πλοίο θα παραμείνει στο λιμάνι της Μυτιλήνης. Αναχώρηση από τη Μυτιλήνη στις 17:00 (αντί για 08:45). Άφιξη στη Λήμνο: 21:05–21:30. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη: 03:05

Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026: Αναχώρηση από τη Θεσσαλονίκη στις 07:00 (αντί για Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026 στις 21:30). Οι ώρες άφιξης είναι ως εξής:

Λήμνος: 12:30–13:00

Μυτιλήνη: 17:05–18:00

Χίος: 20:15–20:35

Βαθύ: 23:10–23:40

Καρλόβασι: 00:20–00:50

Φούρνοι: 01:40–01:50

Εύδηλος: 02:45–03:15

Μύκονος: 05:20–05:40

Σύρος: 06:25–06:45

Τελική άφιξη στον Πειραιά στις 10:20, και στη συνέχεια το πλοίο θα συνεχίσει όπως έχει εγκριθεί.

Όλα τα δρομολόγια Σαρωνικού που εκτελούνται από την Hellenic Seaways έχουν ακυρωθεί από σήμερα Παρασκευή 2 Ιανουαρίου στις 17:00 έως και Κυριακή 4 Ιανουαρίου στις 06:00.

Η Seajets ενημερώνει, ότι τα προγραμματισμένα δρομολόγια του Aqua Jewel για τις 3 και 4 Ιανουαρίου έχουν ακυρωθεί λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η Fast Ferries ενημερώνει, ότι ακυρώνονται αύριο Σάββατο 3 Ιανουαρίου όλα τα δρομολόγια του πλοίου Theologos P. λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών.

Επίσης, ακυρώνονται αύριο Σάββατο (3/1) και μεθαύριο Κυριακή (04/1) όλα τα δρομολόγια του πλοίου Διονύσιος Σολωμός που εκτελεί η Fast Ferries, λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών.

Η Golden Star Ferries ανακοινώνει ότι όλα τα δρομολόγια της με το πλοίο Andros Queen για αύριο Σάββατο (3/1) έχουν ακυρωθεί λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.