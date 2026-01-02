Τόμι Λι Τζόουνς: Φόβοι ότι η κόρη του πέθανε από υπερβολική δόση

Η κόρη του Τόμι Λι Τζόουνς, Βικτόρια Τζόουνς, φέρεται να πέθανε από υπερβολική δόση, σύμφωνα με ηχητικό καταγραφής κλήσης 911 που έφερε στη δημοσιότητα το TMZ. Η κλήση καταγράφηκε ως «κωδικός 3 για υπερβολική δόση – αλλαγή χρώματος», περιστατικό που θεωρείται επείγον και απαιτεί άμεση αντιμετώπιση.

Οι πρώτοι διασώστες έφτασαν στο σημείο λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα, την Πρωτοχρονιά στο ξενοδοχείο Φέρμοντ, στο Σαν Φρανσίσκο. Η 34χρονη κόρη του ηθοποιού Τόμι Λι Τζόουνς βρέθηκε ξαπλωμένη στο πάτωμα του 14ου ορόφου, όταν ένοικος του ξενοδοχείου, που αρχικά θεώρησε ότι μπορεί να ήταν μεθυσμένη, ειδοποίησε το προσωπικό. Οι υπάλληλοι αντιλήφθηκαν γρήγορα ότι ήταν αναίσθητη, ξεκίνησαν αμέσως ΚΑΡΠΑ και κάλεσαν ασθενοφόρο. Οι διασώστες προσπάθησαν ανεπιτυχώς να την επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ και τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός της στο σημείο.

Παρότι το ηχητικό ανέφερε την πιθανότητα υπερβολικής δόσης, δεν βρέθηκαν σύνεργα ναρκωτικών κοντά στο σώμα της. Αστυνομικές πηγές που επικαλείται η Daily Mail ανέφεραν ότι δεν υπήρχαν σημάδια κακουργηματικής ενέργειας ή σωματικού τραύματος.

Η Βικτόρια ήταν κόρη του Τόμι Λι Τζόουνς και της δεύτερης συζύγου του, Κίμπερλι Κλάφλεϊ, με την οποία ο ηθοποιός ήταν παντρεμένος από το 1981 έως το 1996.