Νεκρή σε πολυτελές ξενοδοχείο εντοπίστηκε η 34χρονη κόρη του Τόμι Λι Τζόουνς, Βικτόρια

Η Βικτόρια Τζόουνς, κόρη του ηθοποιού Τόμι Λι Τζόουνς, βρέθηκε νεκρή την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου στο Σαν Φρανσίσκο, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Ήταν 34χρονη βρέθηκε στο πολυτελές ξενοδοχείο Fairmont του Σαν Φρανσίσκο, λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα της Πέμπτης, τοπική ώρα.

Τα αίτια θανάτου παραμένουν άγνωστα, ωστόσο, σύμφωνα με το NBC Bay Area, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Η Βικτόρια ήταν κόρη του 79χρονου βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού, και της Κίμπερλι Κλάφλεϊ. Το πρώην ζευγάρι έχει επίσης έναν γιο, τον Όστιν Τζόουνς, 43 ετών.

Σε νεαρή ηλικία είχε κάνει περιορισμένες εμφανίσεις στην υποκριτική, αρχικά στην ταινία του πατέρα της Men in Black II το 2002. Εμφανίστηκε επίσης στην ταινία The Three Burials of Melquiades Estrada του 2005, σε σκηνοθεσία του πατέρα της, στην οποία συμμετείχε και η μητριά της, Ντον Λόρελ-Τζόουνς, ως φωτογράφος πλατό.

Ο Τόμι Λι Τζόουνς κέρδισε το Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία Ο φυγάς του 1993.