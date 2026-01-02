«Η Αλίκη δεν έχει ταυτοποιηθεί, ας προσευχόμαστε» λέει ο αδερφός της 15χρονης που ήταν στο μοιραίο μπαρ του Κραν Μοντανά

Η Αλίκη Καλλέργη με την οικογένειά της ζει μόνιμα στην Ελβετία και διασκέδαζε στο Le Constellation μαζί με τις φίλες της, όταν ξέσπασε η φονική πυρκαγιά
Ο Ρομέν Καλλέργης, αδερφός της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη, που βρισκόταν στο μοιραίο μπαρ «Le Constellation» του Κραν Μοντανά της Ελβετίας την Πρωτοχρονιά, ανέφερε σε ανάρτησή του πως η σορός της αδερφής του δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί.
Η 15χρονη Αλίκη βρισκόταν στο μπαρ μαζί με τις φίλες της, προκειμένου να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου, όταν ξέσπασε η φονική πυρκαγιά που κατέστρεψε τον χώρο και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 40 άτομα, στην πλειοψηφία τους νεαρούς εφήβους.
Στην ανάρτησή του ο Ρομέν Καλλέργης αναφέρει: «Η Αλίκη δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, προσευχηθείτε μέχρι την τελευταία στιγμή».
