Πάτρα: Συνελήφθη ο 19χρονος που κατηγορείται για επίθεση σε 12χρονο στο Ρίο

Στον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός 19χρονου, ο οποίος κατηγορείται για επίθεση σε βάρος 12χρονου, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε την Πέμπτη (01.01.26) στην περιοχή του Ρίου.

Σε βάρος του νεαρού σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα που του αποδίδονται και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε στις Αρχές η μητέρα του 12χρονου. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, ο ανήλικος δέχθηκε σωματική επίθεση από τον 19χρονο ενώ βρισκόταν εντός καταστήματος.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.