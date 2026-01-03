Βραζιλία: Σοκαριστικό δυστύχημα με 11 νεκρούς - Φορτηγό συγκρούστηκε μετωπικά με λεωφορείο

Σοκαριστικό δυστύχημα σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο της Βραζιλίας με φορτηγό να συγκρούεται μετωπικά με λεωφορείο γεμάτο επιβάτες.

Σύμφωνα με βραζιλιάνικα ΜΜΕ, στο σφοδρό αυτό τροχαίο που έγινε στο κρατίδιο Ρίο Γκράντε ντο Σουλ το πρωί της Παρασκευής, έχασαν τη ζωή τους 11 άνθρωποι.

Όπως γράφει το πρακτορείο Reuters, το φορτηγό μετέφερε άμμο και μέρος του φορτίου κατέληξε μέσα στο λεωφορείο με αποτέλεσμα οι διασώστες να συναντήσουν δυσκολίες, στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν επιβάτες που θάφτηκαν.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο X φαίνεται ότι ο οδηγός του φορτηγού χάνει ξαφνικά τον έλεγχο του οχήματος και περνά στο αντίθετο ρεύμα.