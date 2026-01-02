Ακόμη και ηλικιωμένοι κλέβουν λαχεία και ξυστά από λαχειοπώλες της Πάτρας - ΒΙΝΤΕΟ

Σε απόγνωση οι πλανόδιοι λαχειοπώλες και της πλατείας Γεωργίου αφού πέφτουν θύματα μικρών και μεγάλων κλεφτών.

Όπως δηλώνουν οι πωλητές λαχείων και ξυστών, οι κλέφτες εκμεταλλεύονται τον συνωστισμό και δεν διστάζουν ακόμη και στο απόλυτο κέντρο της Πάτρας να αρπάξουν σειρές ολόκληρες με λαχεία και επίσης ξυστά από τις πρόχειρες προθήκες των λαχειοπωλών.

Οι συνήθεις ύποπτοι -όπως μας λένε οι λαχειοπώλες- από τους οποίους και φυλάγονται, είναι μικρά παιδιά αλλά ακόμη και έφηβοι. Τον τελευταίο καιρό όμως διαπιστώνουν πως ακόμη και ηλικιωμένοι τους πλησιάζουν προσποιούμενοι πως ενδιαφέρονται για κάποιο τυχερό παιχνίδι, τους αρπάζουν λαχεία και ξυστά και εξαφανίζονται στο πλήθος.