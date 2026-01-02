Φεγγάρι του Λύκου: Πότε θα δούμε την πρώτη Πανσέληνο του 2026

Από απόψε (2/1) το βράδυ θα είναι ορατός ο δίσκος της πρώτης Πανσελήνου του έτους, ωστόσο το Φεγγάρι του Λύκου, όπως ονομάζεται, θα εμφανιστεί στον νυχτερινό ουρανό το Σάββατο 3 Ιανουαρίου.

Με δεδομένο ότι το φεγγάρι θα απέχει 405.000 χλμ. από τη Γη, δεν θα είναι τόσο φωτεινό όσο συνηθίζουμε να το βλέπουμε σε άλλες Πανσελήνους, πλην όμως οι εικόνες στον ουρανό θα είναι εντυπωσιακές για όσους αποφασίσουν να κάνουν μια βόλτα για να το χαζέψουν.

Η πρώτη Πανσέληνος πήρε την ονομασία «Φεγγάρι του Λύκου» γιατί τα συγκεκριμένα ζώα είναι πιο δραστήρια κατά τους χειμερινούς μήνες και τα ουρλιαχτά τους ακούγονται έντονα στην ησυχία που χαρακτηρίζει την εποχή.