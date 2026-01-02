Τραμπ σε Ιράν: Θα επέμβουμε αν οι Αρχές πυροβολούν διαδηλωτές

Ανοικτή απειλή απηύθυνε στην Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα, Παρασκευή, τα ξημερώματα, λέγοντας ότι αν το Ιράν προσπαθήσει ξανά να επιτεθεί σε ειρηνικούς διαδηλωτές, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σπεύσουν να τους σώσουν.

Σε μια ευθεία παρέμβαση στα εσωτερικά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε κάθε διπλωματική διατύπωση, κάνοντας ανάρτηση στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Ετσι και το Ιράν πυροβολήσει και σκοτώσει βίαια διαδηλωτές, όπως συνηθίζει, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα έρθουν για τη σωτηρία τους», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Τραμπ, περιλαμβάνοντας και ορθογραφικό λάθος στη λέξη «πυροβολήσει».

Και συνέχισε: «Εχουμε κλειδώσει τον στόχο με τη γεμιστήρα γεμάτη και είμαστε έτοιμοι».

Η ανάρτηση αυτή έρχεται ύστερα από τον θάνατο αρκετών ανθρώπων, καθώς οι μεγαλύτερες διαμαρτυρίες στο Ιράν εδώ και τρία χρόνια για τις οικονομικές δυσκολίες έγιναν βίαιες σε πολλές επαρχίες.

Οι συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας σηματοδοτούν μια σημαντική κλιμάκωση των ταραχών που έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα από τότε που οι καταστηματάρχες άρχισαν να διαμαρτύρονται την περασμένη Κυριακή για τον χειρισμό από την Τεχεράνη της απότομης πτώσης του νομίσματος και της ραγδαίας αύξησης των τιμών.

Η οικονομία του Ιράν αντιμετωπίζει δυσκολίες εδώ και χρόνια από τότε που οι ΗΠΑ επέβαλαν εκ νέου κυρώσεις το 2018, μετά την αποχώρηση του Τραμπ από μια διεθνή πυρηνική συμφωνία κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας.