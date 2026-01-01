Πάτρα, Πρωτοχρονιά 2026: Μια εικόνα που σχεδόν έχουμε ξεχάσει- Άδεια η Όθωνος Αμαλίας

Πρωί Πρωτοχρονιάς 2026, και η οδός Όθωνος Αμαλίας στην Πάτρα παρουσιάζει μια εικόνα που σπάνια συναντά κανείς στην καρδιά της πόλης, άδεια από οχήματα και πεζούς, σε αντίθεση με την συνήθη κίνηση και το κυκλοφοριακό χάος που την χαρακτηρίζει.

Η... σιωπή στην οδό Όθωνος Αμαλίας, στο πλαίσιο των εορτασμών για το νέο έτος, έδωσε στους περαστικούς την αίσθηση μιας ήρεμης και ήσυχης Πρωτοχρονιάς, μακριά από τη φασαρία και το θόρυβο που συχνά συνοδεύουν την καθημερινή ζωή στην Πάτρα.

Η εικόνα αυτή, αν και ασυνήθιστη, προσέφερε μια ευκαιρία για γιορτινή βόλτα και ήσυχη παρατήρηση της πόλης, μέσα σε ένα διαφορετικό και σχεδόν νοσταλγικό πλαίσιο.