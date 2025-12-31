Ο Ρομπέρτο Κάρλος υπέστη έμφραγμα και υποβλήθηκε σε επείγουσα ιατρική επέμβαση

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, Ρομπέρτο Κάρλος, μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο στη Βραζιλία, μετά από έμφραγμα.

Η είδηση μεταδόθηκε από την πρωινή εκπομπή Espejo Público του ισπανικού δικτύου Antena 3, με την παρουσιάστρια Γκέμα Λόπεθ να διακόπτει το πρόγραμμα για να ενημερώσει για το περιστατικό. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο και σχολιαστή Κριστόμπαλ Σόρια, ο πρώην διεθνής άσος υπεβλήθη σε επείγουσα ιατρική επέμβαση.

Όπως έγινε γνωστό, ο Ρομπέρτο Κάρλος βρισκόταν στη Βραζιλία μαζί με τη σύζυγό του και ένα από τα παιδιά του, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία. Μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο του Σάο Πάολο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής δεν διατρέχει κίνδυνο, παραμένει ωστόσο νοσηλευόμενος για προληπτικούς λόγους και υπό στενή ιατρική παρακολούθηση. Τονίστηκε μάλιστα ότι η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σταθερή.

Σχολιάζοντας την είδηση, ο Κριστόμπαλ Σόρια εξέφρασε την έκπληξή του, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έναν πρώην αθλητή υψηλού επιπέδου, χωρίς εμφανείς παράγοντες κινδύνου, όπως παχυσαρκία ή επιβαρυμένο τρόπο ζωής. Υπενθυμίζεται ότι ο Ρομπέρτο Κάρλος είναι σήμερα 52 ετών.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την οικογένεια ή από εκπροσώπους του πρώην ποδοσφαιριστή, ενώ αναμένονται νεότερα για την πορεία της υγείας του τις επόμενες ώρες.