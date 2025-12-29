Η ΝΕΠ προκρίθηκε στο πρωτάθλημα νέων

Η ομάδα πόλο νέων γυναικών (Κ20) της ΝΕΠ ολοκλήρωσε με νίκη επί του ΠΑΟΚ με σκορ 11-9 τις υποχρεώσεις της στην α΄ φάση του οικίου Πανελληνίου πρωταθλήματος.

Οι αγώνες φιλοξενήθηκαν στο κολυμβητήριο «Αντώνης Πεπανός» και τα «δελφίνια» είχαν απολογισμό μια νίκη και δυο ήττες (από Εθνικό και ΝΟ Βουλιαγμένης). Τα 8λεπτα: 2-2, 4-2, 2-1, 3-4. Τα γκολ της ΝΕΠ: Κεπενού 1, Κοτζάμπαση 1, Λαμπάτου 2, Ειρ. Τσίγκα 6, Αγγελοπούλου 1.

* Την ήττα με 9-6 από τον ισχυρό ΝΟ Βουλιαγμένης γνώρισε στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής η ΝΕΠ. Τα «δελφίνια» αντιμετώπισαν μέσα σε λίγες μόλις ώρες τις δυο ομάδες που προβάλουν ως φαβορί για τον τελικό της διοργάνωσης (προηγήθηκε χθες ο Εθνικός) και τα πήγε αρκετά καλά, αφήνοντας πολλές υποσχέσεις για το μέλλον. Τα 8λεπτα στο παιχνίδι με τον ΝΟΒ: 1-1, 1-3, 0-3, 4-2. Τα γκολ της ΝΕΠ: Κεπενού 1, Αρνά 1, Ειρ. Τσίγκα 2, Κακαϊδή 2.

* Οι Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ ηττήθηκαν με 19-13 από τον Εθνικό στον ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Τα 8λεπτα: 5-6, 3-4, 1-4, 4-5. Πρώτες σκόρερς για τη ΝΕΠ ήταν η Λαμπάτου με 6 γκολ και Ειρήνη Τσίγκα με 2. Από ένα γκολ πέτυχαν και οι Κεπενού, Κοτζάμπαση, Μιχαλάτου, Κακαϊδή και Ελ. Τσίγκα.

Το ρόστερ της ΝΕΠ έχει ως εξής: Νικολίνα Μιχαλάτου, Βασιλική Αρνά, Ραφαέλα Κακαϊδή, Μαρία Κεπενού, Δήμητρα Κοντάκου, Νάντια Ζήκου, Ανδριάνα Κοντάκου, Θάλεια Κοτζάμπαση, Ειρήνη Τσίγκα, Γεωργία Λαμπάτου, Ανδρομάχη Αγγελοπούλου, Χαρά Κοντάκου, Ραφαέλα Μαργαρίτη, Ελένη Τσίγκα, Λυδία Πολίτη, Αποστολία Αβράμη, Μάρθα Πλιακα.