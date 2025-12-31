Back to Top
Πάτρα: Πώς συνελήφθησαν ο 12χρονος και ο 13χρονος για τον ξυλοδαρμό 15χρονου έξω από σχολείο

Κατηγορούνται για σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων

Στη σύλληψη δύο ανήλικων, ηλικίας 13 και 14 ετών, προχώρησαν χθες το πρωί στην Πάτρα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σε βάρος των δύο ανήλικων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι μητέρες τους, με την κατηγορία της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας, το περιστατικό σημειώθηκε προχθές το βράδυ έξω από σχολικό χώρο, όπου οι δύο ανήλικοι φέρονται να προσέγγισαν έναν 15χρονο και να τον γρονθοκόπησαν στο πρόσωπο, προκαλώντας του σωματικές βλάβες. Επιπλέον, ο 13χρονος φέρεται να απείλησε τον 15χρονο με σουγιά.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των ανήλικων και των γονέων τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

