Συλλυπητήρια ανακοίνωση του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας για την αδόκητη απώλεια του Αλέξανδρου Παπαζαφείρη

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρ. Αλεξόπουλος για την αδόκητη απώλεια του Αλέξανδρου Παπαζαφείρη.

Όπως αναφέρει ο κ. Αλεξόπουλος, "η τοπική μας κοινωνία και ιδιαίτερα το Λάππα, θρηνεί την αδόκητη απώλεια ενός ακόμη νέου ανθρώπου, του 30χρονου Αλέξανδρου Παπαζαφείρη, που έφυγε τόσο πρόωρα και άδικα από κοντά μας σε τροχαίο δυστύχημα, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Ο πόνος για τη μητέρα του, Μαρία, την οικογένεια και τους αγαπημένους του είναι αβάσταχτος. Κανένας λόγος δεν μπορεί να απαλύνει τη θλίψη της απώλειας. Κι όμως, μέσα σε αυτή τη βαθιά οδύνη, γεννήθηκε μια πράξη που συγκλονίζει και εμπνέει: η απόφαση της οικογένειας να προχωρήσει στη δωρεά των οργάνων του Αλέξανδρου.

Με αυτή την ύψιστη πράξη προσφοράς και αγάπης προς τον συνάνθρωπο, ο Αλέξανδρος συνεχίζει να ζει μέσα από άλλους ανθρώπους, χαρίζοντας ελπίδα, ζωή και μέλλον. Το μεγαλείο αυτής της απόφασης φωτίζει το σκοτάδι της απώλειας και αποτελεί παράδειγμα ανθρωπιάς που αξίζει τον απόλυτο σεβασμό και την ευγνωμοσύνη όλων μας.

Εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στη μητέρα του, στην οικογένεια και στους φίλους του. Ο Αλέξανδρος θα παραμείνει στη μνήμη μας όχι μόνο για το χαμόγελό του, αλλά και για το «δώρο» που άφησε πίσω του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει".