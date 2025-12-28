Πάτρα: Ζωή μέσα από την απώλεια - Δωρεά οργάνων του 30χρονου Αλέξανδρου μετά την τραγωδία στο Λάππα

Ο Αλέξανδρος Παπαζαφείρης έχασε τη μάχη για τη ζωή μετά το δυστύχημα των Χριστουγέννων – Ζωή σε άλλους συνανθρώπους χαρίζει η γενναία απόφαση των οικείων του
Σε βαρύ πένθος βρίσκεται η τοπική κοινωνία του Λάππα Αχαΐας, μετά την είδηση του θανάτου του 30χρονου Αλέξανδρου Παπαζαφείρη, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ των Χριστουγέννων στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου.
Ο Αλέξανδρος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή του. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας, ενώ στη συνέχεια, λόγω της ανάγκης νοσηλείας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, διακομίστηκε στο ΚΑΤ της Αθήνας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από λίγες ημέρες.
Μέσα στον ανείπωτο πόνο τους, οι οικείοι του προχώρησαν σε μια πράξη ύψιστης ανθρωπιάς, αποφασίζοντας τη δωρεά των οργάνων του, χαρίζοντας ελπίδα και ζωή σε άλλους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.
Το ίδιο τροχαίο δυστύχημα είχε ήδη στοιχίσει τη ζωή σε έναν 16χρονο Ρομά, ο οποίος επέβαινε στο δεύτερο όχημα, προκαλώντας βαθιά θλίψη στην οικογένειά του και συγκλονισμό στην ευρύτερη περιοχή. Συνολικά τέσσερα άτομα είχαν τραυματιστεί και είχαν μεταφερθεί στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».
Η Τροχαία Πατρών συνεχίζει την προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό συμβάν, ενώ η τοπική κοινωνία θρηνεί για την απώλεια δύο νέων ανθρώπων.
Οι κάτοικοι του Λάππα, μαζί με την Εκκλησία της περιοχής, είχαν εκφράσει τις προηγούμενες ημέρες τη στήριξή τους στον 30χρονο με παρακλήσεις για την υγεία του. Η τραγική κατάληξη, ωστόσο, βύθισε ξανά την κοινότητα στο πένθος, αφήνοντας πίσω της βαθιά συγκίνηση αλλά και σεβασμό για την απόφαση της οικογένειας να μετατρέψει την απώλεια σε προσφορά ζωής.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr