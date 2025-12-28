Πάτρα: Ζωή μέσα από την απώλεια - Δωρεά οργάνων του 30χρονου Αλέξανδρου μετά την τραγωδία στο Λάππα

Σε βαρύ πένθος βρίσκεται η τοπική κοινωνία του Λάππα Αχαΐας, μετά την είδηση του θανάτου του 30χρονου Αλέξανδρου Παπαζαφείρη, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ των Χριστουγέννων στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου.

Ο Αλέξανδρος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή του. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας, ενώ στη συνέχεια, λόγω της ανάγκης νοσηλείας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, διακομίστηκε στο ΚΑΤ της Αθήνας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από λίγες ημέρες.

Μέσα στον ανείπωτο πόνο τους, οι οικείοι του προχώρησαν σε μια πράξη ύψιστης ανθρωπιάς, αποφασίζοντας τη δωρεά των οργάνων του, χαρίζοντας ελπίδα και ζωή σε άλλους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.