Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ιωάννινα: 54χρονη έπεσε στη λίμνη, περαστικοί φώναξαν γρήγορα την Αστυνομία και την έσωσαν

Ιωάννινα: 54χρονη έπεσε στη λίμνη, περασ...

Η γυναίκα παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Το πρωί της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου μια γυναίκα 54 ετών έπεσε στη λίμνη των Ιωαννίνων στο σημείο που η Ακτή Μιαούλη τέμνεται με την οδό Βογιάννου.

Περαστικοί από το σημείο ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία που έσπευσε στην περιοχή βγάζοντας τη γυναίκα από την Παμβώτιδα. Η 54χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο, ενώ άγνωστο παραμένει μέχρι στιγμής αν πρόκειται για ατύχημα.

Τα ακριβή αίτια του συμβάντος ερευνά το ΑΤ Ιωαννίνων.

Ειδήσεις Τώρα

Αγρότες: Αποκλείουν τα Μάλγαρα τη Δευτέρα- Κλειστή η Περιμετρική Πατρών - Ο χάρτης των κινητοποιήσεων

Αντίστροφη μέτρηση για το Πατρινό Καρναβάλι 2026 – Έναρξη το Σάββατο 17 Ιανουαρίου

«Νηφάλια μπαρ»: Η νέα τάση διασκέδασης που εξαπλώνεται διεθνώς

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Ιωάννινα

Ειδήσεις