Ξεκινά από την Πάτρα η αναβάθμιση φοιτητικών εστιών - Πάνω από 4,1 εκατ. ευρώ για 12 δομές σε όλη τη χώρα

Από τη Φοιτητική Εστία Πάτρας στο Κουκούλι ξεκινά το εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης φοιτητικών εστιών που υλοποιεί το υπουργείο Παιδείας, με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 4,1 εκατ. ευρώ.

Η χρηματοδότηση αφορά 12 φοιτητικές εστίες σε όλη τη χώρα και στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των υποδομών και του εξοπλισμού τους, ενισχύοντας ουσιαστικά τη φοιτητική μέριμνα.

Με υπουργικές αποφάσεις που υπέγραψε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, διατίθεται συνολικό ποσό 4.147.736,30 ευρώ για εστίες που ανήκουν ή υπάγονται στη διαχείριση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση με έμφαση κυρίως στα περιφερειακά πανεπιστήμια.

Σε δήλωσή της, η κ. Ζαχαράκη έκανε λόγο για «γενναία χρηματοδότηση, ιεράρχηση αναγκών και διαφάνεια», τονίζοντας ότι στόχος είναι η παροχή «ουσιαστικής και αξιοπρεπούς φοιτητικής μέριμνας». Όπως ανέφερε, η Πολιτεία επενδύει σε σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές, ώστε οι φοιτητές και οι οικογένειές τους να αισθάνονται έμπρακτα τη στήριξη του δημόσιου πανεπιστημίου.

Νέος εξοπλισμός και υποδομές

Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης, ύψους 2.758.647,38 ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, αφορά την προμήθεια και αντικατάσταση εξοπλισμού σε 12 φοιτητικές εστίες, μεταξύ των οποίων η Φοιτητική Εστία Πάτρας – Κουκούλι, καθώς και εστίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Καλαμάτα, Βόλο, Καλαμαριά και Σητεία.

Οι εστίες θα εξοπλιστούν με νέα έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, όπως κρεβάτια, στρώματα, γραφεία, ντουλάπες, κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια και τηλεοράσεις, ενώ προβλέπεται και η δημιουργία κοινόχρηστων κουζινών σε ορόφους. Παράλληλα, θα αγοραστεί νέος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, όπως υπολογιστές, εκτυπωτές και ψηφιακά μέσα.

Παρεμβάσεις ασφάλειας και ενέργειας

Επιπλέον, ποσό 779.118,21 ευρώ θα διατεθεί για την αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στις Φοιτητικές Εστίες Θεσσαλονίκης, με έμφαση στην αντικατάσταση ηλεκτρολογικών δικτύων και την εγκατάσταση νέων συστημάτων πυρασφάλειας, ώστε να αντιμετωπιστούν χρόνια ζητήματα ασφάλειας.

Τέλος, χρηματοδότηση ύψους 609.970,71 ευρώ αφορά τη Φοιτητική Εστία Ρεθύμνου, όπου θα αντικατασταθούν παλαιά συστήματα θέρμανσης και ψύξης και θα εγκατασταθεί νέα αντλία θερμότητας, βελτιώνοντας σημαντικά τις συνθήκες διαβίωσης των φοιτητών.

Όπως υπογραμμίζει το υπουργείο Παιδείας, οι παρεμβάσεις αυτές αναβαθμίζουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των φοιτητών, ενισχύοντας τον ρόλο του δημόσιου πανεπιστημίου και διασφαλίζοντας σύγχρονες, ασφαλείς και λειτουργικές φοιτητικές κατοικίες σε όλη τη χώρα.





