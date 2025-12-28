Βαρδούσια: «Της είπα Θεοδώρα μου μην πας» λέει η μητέρα της ορειβάτισσας

Συγκίνηση προκαλούν τα όσα ανέφερε η μητέρα της 31χρονης Θεοδώρας Καπλάνη, η οποία έχασε τη ζωή της στα Βαρδούσια στη Φωκίδα έπειτα από χιονοστιβάδα.

Μιλώντας στο Mega, αποκάλυψε ότι είχε εκφράσει στην κόρη της τις ανησυχίες της για τους κινδύνους τέτοιων δραστηριοτήτων, προτρέποντάς τη να μην συμμετέχει, με την ίδια να προσπαθεί να την καθησυχάσει λέγοντας: «Της είπα "Θεοδώρα μου, να μην πας σε αυτά τα πράγματα γιατί δεν θα έχεις καλό τέλος παιδί μου". "Εσύ μάνα, μην ανησυχείς…"».

«Ήταν το άθλημα που αγαπούσε, ήταν ένα τολμηρό παιδί. Ήθελε το καλοκαίρι να πάει στο Έβερεστ, της έλεγα "Θεοδώρα μου δεν θα πας εκεί". "Μάνα εγώ θα ανέβω, θα βάλω τη σημαία επάνω και ας πεθάνω, θα πεθάνω ευτυχισμένη", μου έλεγε» πρόσθεσε συντετριμμένη η μητέρα της 31χρονης.

