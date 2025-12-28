Βαρδούσια: «Της είπα Θεοδώρα μου μην πας» λέει η μητέρα της ορειβάτισσας

Το χρονικό της τραγωδίας
Συγκίνηση προκαλούν τα όσα ανέφερε η μητέρα της 31χρονης Θεοδώρας Καπλάνη, η οποία έχασε τη ζωή της στα Βαρδούσια στη Φωκίδα έπειτα από χιονοστιβάδα.
Μιλώντας στο Mega, αποκάλυψε ότι είχε εκφράσει στην κόρη της τις ανησυχίες της για τους κινδύνους τέτοιων δραστηριοτήτων, προτρέποντάς τη να μην συμμετέχει, με την ίδια να προσπαθεί να την καθησυχάσει λέγοντας: «Της είπα "Θεοδώρα μου, να μην πας σε αυτά τα πράγματα γιατί δεν θα έχεις καλό τέλος παιδί μου". "Εσύ μάνα, μην ανησυχείς…"».
«Ήταν το άθλημα που αγαπούσε, ήταν ένα τολμηρό παιδί. Ήθελε το καλοκαίρι να πάει στο Έβερεστ, της έλεγα "Θεοδώρα μου δεν θα πας εκεί". "Μάνα εγώ θα ανέβω, θα βάλω τη σημαία επάνω και ας πεθάνω, θα πεθάνω ευτυχισμένη", μου έλεγε» πρόσθεσε συντετριμμένη η μητέρα της 31χρονης.
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις της:
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα θύματα της τραγωδίας μεταφέρθηκαν σήμερα από το νοσοκομείο της Άμφισσας στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, καθώς αύριο αναμένεται να γίνει η νεκροψία – νεκροτομή στις σορούς για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.
Η τραγωδία εκτυλίχθηκε σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης, καθώς οι διασώστες εντόπισαν τα θύματα θαμμένα κάτω από το χιόνι και σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, στοιχείο που δείχνει ότι όλα συνέβησαν αιφνιδιαστικά.
Η τετραμελής παρέα είχε ξεκινήσει το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με προορισμό την κορυφή Κόρακας. Οι καιρικές συνθήκες αρχικά χαρακτηρίζονταν καλές, ωστόσο η περιοχή είχε φρέσκο και ασταθές χιόνι, σε συνδυασμό με έντονο ανάγλυφο και μεγάλο υψόμετρο, παράγοντες που αποδείχθηκαν μοιραίοι.
